Пирет Хартман: нужно помогать стареющим регионам

- Если мы говорим о субсидиях ЕС, то только 25% из них идет за пределы Таллинна и прилегающих волостей, и с этим можно что-то сделать, - сказала Хартман в интервью rus.err.

По ее мнению, так называемая программа Робин Гуда (план предыдущего министра Мадиса Калласа перенаправлять средства от богатых самоуправлений бедным - прим. ред.) – это система правды и справедливости.

- Нам нужно сделать нынешнюю систему более справедливой и равноправной. Например, у нас много регионов, где становится все больше пожилых людей, из-за чего сокращаются налоговые отчисления, и этим регионам нужно помогать, - добавила он. - Никто не лишится денег из бюджета, но темпы роста некоторых регионов замедлятся.

По словам Хартман, в доходной базе местных самоуправлений Таллинн получает миллиард евро, и каждый год эта сумма растут. "В настоящее время большая часть пособий для предприятий также достается крупным центрам", - пояснила Хартман.