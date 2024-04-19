Открытый в 2018 году в Нарвском индустриальном парке завод порошковых красок Primatek сокращает почти половину оставшегося персонала и готовится сменить владельца, пишет dv.ee.
В Нарве выставлен на продажу целый завод
На этой неделе стало известно, что завод подал в Кассу по безработице уведомление о сокращении восьми человек. В первом квартале 2024 года в компании с российскими корнями работали 18 человек, тогда как несколько годами ранее в штате числилось около 50 сотрудников.
Также в начале мая состоится аукцион по продаже главного актива компании Primatek Coatings OÜ - здания завода по адресу Кадастику 29а, Нарва, площадью 2560 m2. Если изначально завод предполагалось продать за 3 млн евро, то теперь цена опустилась до 2,25 млн евро.
Владельцем Primatek является Артем Ведунов, которому также принадлежит крупный лакокрасочный завод в российской Гатчине. Ведунов не захотел напрямую общаться с журналистами.