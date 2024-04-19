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В Нарве выставлен на продажу целый завод

Северное побережье
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Начальная цена построенного всего шесть лет назад здания площадью более 2500 квадратных метров составила 2,25 млн евро
Начальная цена построенного всего шесть лет назад здания площадью более 2500 квадратных метров составила 2,25 млн евро Фото: oksjonikeskus.ee

Открытый в 2018 году в Нарвском индустриальном парке завод порошковых красок Primatek сокращает почти половину оставшегося персонала и готовится сменить владельца, пишет dv.ee.

На этой неделе стало известно, что завод подал в Кассу по безработице уведомление о сокращении восьми человек. В первом квартале 2024 года в компании с российскими корнями работали 18 человек, тогда как несколько годами ранее в штате числилось около 50 сотрудников.

Также в начале мая состоится аукцион по продаже главного актива компании Primatek Coatings OÜ - здания завода по адресу Кадастику 29а, Нарва, площадью 2560 m2. Если изначально завод предполагалось продать за 3 млн евро, то теперь цена опустилась до 2,25 млн евро.

Владельцем Primatek является Артем Ведунов, которому также принадлежит крупный лакокрасочный завод в российской Гатчине. Ведунов не захотел напрямую общаться с журналистами.

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Нарва
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