Анвар Самост: Как быть полностью социально безответственным предпринимателем

Все поставщики строительной услуги, работающие на объектах с вашим посредничеством, должны иметь собственные инструменты. Если таковых у них нет, строители могут арендовать инструменты у другой вашей компании. Если инструмент сломается, ущерб возмещает поставщик строительной услуги. Также не нужно беспокоиться об учете рабочего времени. Каждый работает ровно столько, сколько хочет. Кто хочет, строит два часа в неделю, кто хочет, работает 100 часов. Заказчик оценивает качество работы на предусмотренной для этого платформе, и если она неполная, то до свидания! А оформлением бумаг в налоговом департаменте каждый поставщик услуги занимается сам - так, как хочет и умеет.

Цена, на основании которой при вашем посредничестве предоставляется услуга, также определяется вами через ту же платформу. Если спрос снизится или количество поставщиков строительной услуги увеличится, вы можете, например, с новой недели снизить цены на 20 процентов. Кому не понравится, уйдет. Все очень просто.