Представьте, что вы предприниматель, который работает в сфере строительства, у вас есть компания, которая занимается, например, общестроительными работами, у вас много сотрудников и много клиентов. Но вы почти никогда не заключаете договор ни с кем из строителей, работающих на объекте. В офисе, да, все работают в соответствии с Законом о трудовом договоре, но люди, которые реально строят, - это не ваши сотрудники, а независимые предприниматели, которым вы перенаправляете заказы от тех, кто нуждается в строительной услуге.
Анвар Самост: Как быть полностью социально безответственным предпринимателем
Все поставщики строительной услуги, работающие на объектах с вашим посредничеством, должны иметь собственные инструменты. Если таковых у них нет, строители могут арендовать инструменты у другой вашей компании. Если инструмент сломается, ущерб возмещает поставщик строительной услуги. Также не нужно беспокоиться об учете рабочего времени. Каждый работает ровно столько, сколько хочет. Кто хочет, строит два часа в неделю, кто хочет, работает 100 часов. Заказчик оценивает качество работы на предусмотренной для этого платформе, и если она неполная, то до свидания! А оформлением бумаг в налоговом департаменте каждый поставщик услуги занимается сам - так, как хочет и умеет.
Цена, на основании которой при вашем посредничестве предоставляется услуга, также определяется вами через ту же платформу. Если спрос снизится или количество поставщиков строительной услуги увеличится, вы можете, например, с новой недели снизить цены на 20 процентов. Кому не понравится, уйдет. Все очень просто.
Настоящие строительные предприниматели, прочитав такое, скажут, что в Эстонии это невозможно. У работников должны быть договоры, их наличие налоговый департамент проверяет в ходе рейдов по стройплощадкам. Налоги должны быть уплачены, платить зарплату в конверте рискованно. Учет рабочего времени должен быть в порядке; и можно прийти проверить, все ли работники, принятые на полную ставку, работают не более 40 часов в семидневный период, как того требует закон. Никто особенно не хочет вспоминать о тех временах, когда Тийт и Теэт выплачивали зарплату наличными в конце каждого рабочего дня, а спорщикам вообще не платили.
Но если вы руководитель крупной компании по оказанию услуг такси и курьерской доставки, вы также в сегодняшней Эстонии можете вести бизнес, как Тийт и Теэт.
Вот и такая крупная компания, как "Bolt", с апреля снизила для клиентов стоимость поездок на такси. Эта любезность оплачивается прямо из кармана таксистов, зарегистрированных на этой платформе. Многие из них говорят, что для того, чтобы оставаться в плюсе, нужно работать не 40, а до 100 часов в неделю. Поскольку никаких особых требований, кроме наличия водительских прав, к тем, кто оказывает услугу водителя, не предъявляется, у дверей фирмы, образно говоря, выстраивается очередь. Местные жители в большинстве своем уже давно искали более легкую работу, и многие таксисты "Bolt", которых можно встретить в центре Таллинна, не говорят по-эстонски и не знают города.
"По данным "Autoleht", водители такси, заказанных через мобильное приложение, попадают в аварии в семь раз чаще, чем водители обычных автомобилей".Анвар Самост, журналист
Ни один из таксистов "Bolt", рассказавших журналистам национального вещания о своих долгих рабочих часах и низкой зарплате, не решился назвать свое имя и появиться на камеру, опасаясь, что в наказание "Bolt" заблокирует им доступ на платформу. По всей видимости, некоторые из них также опасаются внимания со стороны налогового департамента.
Очевидно, что работающий сверхурочно и уставший водитель такси опасен на дороге. По данным "Autoleht", водители такси, заказанных через мобильное приложение, попадают в аварии в семь раз чаще, чем водители обычных автомобилей. Фонд дорожного страхования обеспокоен. Профсоюз работников транспорта обеспокоен. Полиция обеспокоена. А вот "Bolt" - нет.
"Bolt" не беспокоится, потому что они уверены, что так и будет, ничего не случится. Они, конечно, знают, ведь бывшие коллеги работают, к примеру, в Министерстве экономики, представитель которого, отвечающий за сферу трудовых отношений и условий труда, в ответ на вопросы ERR заявил, что работник обязан обеспечить, чтобы работа или оказание услуг не угрожали его жизни и здоровью или жизни и здоровью других людей. Чиновник также подчеркнул, что "платформы вносят важный вклад в создание рабочих мест, развитие бизнеса и инноваций, и платформы необходимо поддерживать".
Судя по всему, исключительные привилегии "Bolt" связаны не только с дружелюбными чиновниками. Чиновники понимают, что компания имеет сильную поддержку высшего руководства нескольких правительственных партий.
Крупный собственник "Bolt" Мартин Виллиг невероятно умело продвигает свои деловые интересы, используя политически грамотные сообщения. Кто еще смог бы заполонить Таллинн сотнями прокатных автомобилей и беспощадно эксплуатировать таксистов и курьеров в Эстонии и за рубежом, но при этом быть парнем с плаката социально ответственного предпринимателя? Строители, попробуйте повторить!