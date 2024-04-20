ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Пирет Хартман

Министр регионального развития сааремаасец Мадис Каллас, на этой неделе ушедший в отставку, признался в "Maaleht", что сельская жизнь находится на грани вымирания. И в этой ситуации его место заняла уроженка Ида-Вирумаа Пирет Хартман, которая обещает бороться за искоренение региональной несправедливости.

Конечно, ставить благородные цели необходимо. Но не менее важно и то, как их достичь и как получить для этого существенную поддержку со стороны других членов правительства и политических партий, находящихся у власти. Мы до сих пор помним громкий боевой клич, который раздался в Харьюмаа, когда Мадис Каллас по-робингудски захотел перераспределить небольшую часть доходов самых богатых самоуправлений среди большинства других.

Вот почему Пирет Хартман предстоит тяжелая схватка. Но если ей удастся сделать что-то, что улучшит жизнь за пределами столицы, то люди ее запомнят.