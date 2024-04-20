Недавно в Пярнуском концертном зале чествовали лучших работников страны в социальной сфере деятельности, среди которых был и социальный работник Ида-Вируской центральной больницы Олег Ананьев. Руководство больницы отмечает самоотверженность и профессионализм сотрудника, ставя его в пример другим и подчеркивая, что он умеет помочь и поддержать тех, кто в этом больше всего нуждается. Кому требуется помощь соцработника больницы, каковы задачи и как находить решения - об этом наш разговор.
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Социальному работнику приходится решать ворох разных проблем
- В больнице лечат и ухаживают, для этого есть медперсонал. Тем, кто не сталкивался, стоит объяснить, чем занимается в больнице социальный работник.