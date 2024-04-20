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Социальному работнику приходится решать ворох разных проблем

Ирина Кивисельг
, журналист
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Олег Ананьев всегда готов помогать людям и старается сохранять оптимизм в любой ситуации.
Олег Ананьев всегда готов помогать людям и старается сохранять оптимизм в любой ситуации. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Недавно в Пярнуском концертном зале чествовали лучших работников страны в социальной сфере деятельности, среди которых был и социальный работник Ида-Вируской центральной больницы Олег Ананьев. Руководство больницы отмечает самоотверженность и профессионализм сотрудника, ставя его в пример другим и подчеркивая, что он умеет помочь и поддержать тех, кто в этом больше всего нуждается. Кому требуется помощь соцработника больницы, каковы задачи и как находить решения - об этом наш разговор.

- В больнице лечат и ухаживают, для этого есть медперсонал. Тем, кто не сталкивался, стоит объяснить, чем занимается в больнице социальный работник.

- У людей, попадающих в больницу, или у их близких возникают разные жизненные вопросы. Спектр очень большой - начиная от родильного отделения, где случаются всякие ситуации, и заканчивая моргом, когда, например, возникают невостребованные покойные. В любой момент может позвонить врач или медсестра и сказать о проблемах - не бытовых, а социальных: куда девать человека, лечение которого завершилось, но без посторонней помощи он находиться не может. Решаю разные кризисные ситуации, ищу родственников, координирую действия между ними и больницей.

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