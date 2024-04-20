Социальному работнику приходится решать ворох разных проблем

- В больнице лечат и ухаживают, для этого есть медперсонал. Тем, кто не сталкивался, стоит объяснить, чем занимается в больнице социальный работник.

- У людей, попадающих в больницу, или у их близких возникают разные жизненные вопросы. Спектр очень большой - начиная от родильного отделения, где случаются всякие ситуации, и заканчивая моргом, когда, например, возникают невостребованные покойные. В любой момент может позвонить врач или медсестра и сказать о проблемах - не бытовых, а социальных: куда девать человека, лечение которого завершилось, но без посторонней помощи он находиться не может. Решаю разные кризисные ситуации, ищу родственников, координирую действия между ними и больницей.