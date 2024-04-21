ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Уход одного из символов развития Йыхви

Амбиция стать центром уезда и всего региона Вирумаа начала обретать очертания еще во второй половине 1990-х годов, когда здешние власти предприняли усилия по переводу важных государственных учреждений в Йыхви. Уездная управа, имевшая в то время и власть, и деньги, и право принятия решений, уже находилась в Йыхви. Со временем добавились и другие учреждения, от судов до Вируской тюрьмы, Идаской префектуры и главного офиса спасательного центра. Было и важное дополнение с "мягкой" стороны, будь то новый концертный дом или первая государственная гимназия в Вирумаа. Во всех этих проектах Юхков в той или иной степени участвовал.

И, конечно же, новая йыхвиская развязка, перестройка которой - от сноса старого моста до строительства нового - была делом, близким сердцу Юхкова, и в итоге была реализована. Говоря о наследии Юхкова, также упоминается создание в центре города первого в Йыхви торгового центра "Tsentraal", который, правда, подвергался обильной критике, но стал первой вехой в превращении города в деловой и сервисный центр.

Безусловно, некогда бурное развитие Йыхви было бы немыслимо без многих других людей, которые в то время активно участвовали в развитии уездного центра, будь то ныне покойный мэр Ааво Кеэрме, заместитель мэра (помощник волостного старейшины) Прийт-Аулис Кеслер, волостной старейшина Тауно Выхмар или Валло Реймаа, который вернулся к руководству Йыхви спустя много лет. Однако следует отметить, что дольше всех развитием Йыхви руководил Юхков.

Сегодняшний Йыхви и весь Ида-Вирумаа совсем другие, чем мы могли себе представить 25 лет назад, и мы не должны забывать на фоне недовольства, которое часто становится обыденностью, тех людей, благодаря усилиям которых в нашей жизненной среде произошел большой прогресс. Ведь если мы сможем оценить их наследие, это даст нам веру в то, что все возможно.