Председателем совета Ида-Вируской центральной больницы стала Рийна Иванова

В нынешнем феврале городская управа Кохтла-Ярве отозвала Антона Диева с поста председателя совета Ида-Вируской центральной больницы и назначила вместо него Рийну Иванову, депутата горсобрания от Центристской партии, которая ранее была председателем горсобрания, вице-мэром и городским комсомольским лидером.

Диев, который был членом совета последние полтора года и возглавлял его, не подошел коалиции Центристской партии и Социал-демократической партии, так как после ноябрьского властного переворота оказался в оппозиции в горсобрании.