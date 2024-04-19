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Председателем совета Ида-Вируской центральной больницы стала Рийна Иванова

Северное побережье
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Рийна Иванова.
Рийна Иванова. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Совет Ида-Вируской центральной больницы избрал новым председателем депутата городского собрания Кохтла-Ярве Рийну Иванову.

В нынешнем феврале городская управа Кохтла-Ярве отозвала Антона Диева с поста председателя совета Ида-Вируской центральной больницы и назначила вместо него Рийну Иванову, депутата горсобрания от Центристской партии, которая ранее была председателем горсобрания, вице-мэром и городским комсомольским лидером.

Диев, который был членом совета последние полтора года и возглавлял его, не подошел коалиции Центристской партии и Социал-демократической партии, так как после ноябрьского властного переворота оказался в оппозиции в горсобрании.

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