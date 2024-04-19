Совет Ида-Вируской центральной больницы избрал новым председателем депутата городского собрания Кохтла-Ярве Рийну Иванову.
Для подписчиков
Председателем совета Ида-Вируской центральной больницы стала Рийна Иванова
В нынешнем феврале городская управа Кохтла-Ярве отозвала Антона Диева с поста председателя совета Ида-Вируской центральной больницы и назначила вместо него Рийну Иванову, депутата горсобрания от Центристской партии, которая ранее была председателем горсобрания, вице-мэром и городским комсомольским лидером.