Четверть ида-вируских малышей не привиты от тяжелых заболеваний

По данным Департамента здоровья, охват детей Эстонии вакцинациями в рамках государственной программы иммунизации резко упал после пандемии COVID-19. Уровень иммунизации снизился также в Ида-Вирумаа, где около 23% двухлетних детей не были привиты вовремя от кори, свинки и краснухи. Охват другими вакцинациями еще ниже.
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Если еще в 2014 году охват вакцинацией детей в Эстонии превышал рекомендованные ВОЗ 95% для всех наиболее важных вакцин из государственной программы иммунизации и оставался выше 90% до 2021 года, в последние годы охват вакцинацией резко снизился и в настоящее время сохраняется в среднем на уровне всего 73-85% в зависимости от вида вакцины.