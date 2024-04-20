Четверть ида-вируских малышей не привиты от тяжелых заболеваний

Если еще в 2014 году охват вакцинацией детей в Эстонии превышал рекомендованные ВОЗ 95% для всех наиболее важных вакцин из государственной программы иммунизации и оставался выше 90% до 2021 года, в последние годы охват вакцинацией резко снизился и в настоящее время сохраняется в среднем на уровне всего 73-85% в зависимости от вида вакцины.

- Охват детей вакцинацией по государственной программе иммунизации начал немного снижаться еще до начала пандемии COVID-19, но резкое снижение началось во время и после пандемии. К настоящему времени снижение достигло критического предела, когда риск новых вспышек заболеваний очень высок, - заявила руководитель отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Кярт Сыбер. - Благодаря хорошему охвату вакцинацией в Эстонии долгое время не наблюдалось ряда инфекционных заболеваний - например, дифтерия не выявлялась с 2001 года, а полиомиелит - с 1961 года.