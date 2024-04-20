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Кохтла-Ярве будет вместе с Нарва-Йыэсуу содержать тамошние семейные детдома

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Более десяти лет назад в Нарва-Йыэсуу появились шесть семейных домов, построенных на пособие Евросоюза. Еще по крайней мере три года там придется оказывать услугу замещающего попечения.
Более десяти лет назад в Нарва-Йыэсуу появились шесть семейных домов, построенных на пособие Евросоюза. Еще по крайней мере три года там придется оказывать услугу замещающего попечения. Фото: SOS Lasteküla

В семейных детдомах в Нарва-Йыэсуу проживают пятеро детей из Кохтла-Ярве, которых город не хочет переселять, когда детская деревня SOS оттуда уедет. Поэтому Кохтла-Ярве объединит усилия с Нарва-Йыэсуу, чтобы самим продолжить замещающую опеку в семейных детдомах.

Детская деревня SOS сообщила перед Рождеством, что выезжает из построенных на пособие Евросоюза и принадлежащих городу Нарва-Йыэсуу семейных домов, объяснив досрочный отказ от заключенного в 2012 году договора аренды вызывающим тревогу состоянием домов. Город Нарва-Йыэсуу решил сам продолжить услуги замещающего попечения и учредил для этого целевое учреждение "Narva-Jõesuu Peremajad", пригласив присоединиться к нему также другие самоуправления, чьи дети проживают в шести семейных домах.

Кохтла-Ярвеское горсобрание решило в пятницу, что будет участвовать в целевом учреждении. Потребность в услуге замещающего попечения очень велика и демонстрирует тенденцию роста, сказала вице-мэр по социальным вопросам Эвелин Данилов.

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