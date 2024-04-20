Кохтла-Ярве будет вместе с Нарва-Йыэсуу содержать тамошние семейные детдома

Детская деревня SOS сообщила перед Рождеством, что выезжает из построенных на пособие Евросоюза и принадлежащих городу Нарва-Йыэсуу семейных домов, объяснив досрочный отказ от заключенного в 2012 году договора аренды вызывающим тревогу состоянием домов. Город Нарва-Йыэсуу решил сам продолжить услуги замещающего попечения и учредил для этого целевое учреждение "Narva-Jõesuu Peremajad", пригласив присоединиться к нему также другие самоуправления, чьи дети проживают в шести семейных домах.