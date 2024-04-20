Министерство образования поставило городские власти Кохтла-Ярве перед фактом, что если в ближайшие недели они не согласятся с предпочтением министерства построить новое здание для Ярвеской школы на нынешнем участке Славянской основной школы рядом с государственной гимназией, то это здание может вообще остаться не построенным государством, по крайней мере в ближайшие несколько лет.
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Министерство настаивает на строительстве нового здания Ярвеской школы рядом с госгимназией
Переговоры о местоположении школы ведутся уже полтора года, и городское собрание должно было принять решение на внеочередном заседании в конце марта, но вопрос был снят с повестки дня из-за сильной критики со стороны попечительских советов школ и депутатов правящей коалиции, которые не согласны с возведением нового здания на месте нынешней Славянской основной школы на улице Пярна. В качестве альтернативных мест предлагается недвижимость на нынешнем месте Ярвеской школы на улице Катсе и в старом городе, где расположено здание бывшей русской гимназии.