Министерство настаивает на строительстве нового здания Ярвеской школы рядом с госгимназией

Переговоры о местоположении школы ведутся уже полтора года, и городское собрание должно было принять решение на внеочередном заседании в конце марта, но вопрос был снят с повестки дня из-за сильной критики со стороны попечительских советов школ и депутатов правящей коалиции, которые не согласны с возведением нового здания на месте нынешней Славянской основной школы на улице Пярна. В качестве альтернативных мест предлагается недвижимость на нынешнем месте Ярвеской школы на улице Катсе и в старом городе, где расположено здание бывшей русской гимназии.