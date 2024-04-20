Насморк, зуд в глазах и горле встречаются у жителей Эстонии во время весеннего поллиноза гораздо чаще, чем в середине прошлого века, сообщает rus.err.
В Эстонии стала чаще встречаться аллергия на пыльцу
Исследования, проведенные в других странах, показывают, что в Северной Америке и Европе наблюдается удлинение весеннего сезона пыления. Например, согласно статье, опубликованной в 2021 году, с 1990 по 2018 год он увеличился на 20 дней. Общее количество пыльцы также возросло примерно на одну пятую. Частично это можно объяснить удлинением весны. Однако некоторые виды выделяют больше пыльцы под воздействием высокого уровня CO2. По мнению исследователей, то же самое может происходить и в Европе.
Заведующая отделением Центра детской и подростковой аллергии Клиникума Тартуского университета Тия Воор отмечает, что с конца прошлого века рост аллергии на пыльцу среди детей был умеренным.
- Однако, если принять за отправную точку середину прошлого века, то поллиноз, безусловно, стал встречаться значительно чаще. В повседневной работе также заметно, что, если раньше симптомы аллергии на пыльцу появлялись примерно в школьном возрасте или у молодых людей, теперь аллергия на пыльцу иногда поражает маленьких детей, - говорит она.
По словам Воор, реакция каждого человека индивидуальна. У одних симптомы могут возникать даже при очень небольшом количестве пыльцы. "Как правило, менее 10 частиц на кубический метр воздуха не должны вызывать особенно сильной аллергии. Но, например, при реакции на рожь даже шести частиц на кубический метр достаточно, чтобы вызвать симптомы поллиноза".
Врач также отмечает, что важную роль играет и размер частиц.
- От этого зависит, задерживаются ли они в верхних дыхательных путях, не ниже горла, или достигают и бронхов. Пыльца опыляемых ветром растений мельче и легче, а насекомыми - крупнее, - говорит Воор.
Размер частиц может доходить до одного миллиметра. По словам Воор, в большинстве случаев они от 15 до 70 микрометров и не достигают нижних дыхательных путей. Однако загрязнение воздуха и грозы могут разбить пыльцу на более мелкие кусочки.
- У 40-60% людей с аллергией на пыльцу с течением времени, помимо ринита и воспаления глаз, развиваются симптомы астмы. Связано ли это с попаданием частиц пыльцы в нижние дыхательные пути или с генетической предрасположенностью, точно не известно, - говорит она.
Тия Воор также называет березу, ольху и орешник самыми аллергенными деревьями в Эстонии. Береза цветет с апреля до середины июня, ольха и орешник начинают цвести уже в феврале и марте.
Аллергия на пыльцу влияет на качество жизни. Если насморк, заложенность носа и зуд глаз держатся нескольких месяцев подряд, то, по словам Воор, симптомы следует снизить с помощью лекарств.
- Невылеченная аллергия на пыльцу вызывает у детей трудности с обучением, нарушения сна и утомляемость, - говорит Воор. - Как правило, лекарства от аллергии хорошо переносятся, и их длительное применение не оказывает существенного влияния на здоровье.