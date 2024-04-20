В Эстонии стала чаще встречаться аллергия на пыльцу

Исследования, проведенные в других странах, показывают, что в Северной Америке и Европе наблюдается удлинение весеннего сезона пыления. Например, согласно статье, опубликованной в 2021 году, с 1990 по 2018 год он увеличился на 20 дней. Общее количество пыльцы также возросло примерно на одну пятую. Частично это можно объяснить удлинением весны. Однако некоторые виды выделяют больше пыльцы под воздействием высокого уровня CO2. По мнению исследователей, то же самое может происходить и в Европе.

Заведующая отделением Центра детской и подростковой аллергии Клиникума Тартуского университета Тия Воор отмечает, что с конца прошлого века рост аллергии на пыльцу среди детей был умеренным.

- Однако, если принять за отправную точку середину прошлого века, то поллиноз, безусловно, стал встречаться значительно чаще. В повседневной работе также заметно, что, если раньше симптомы аллергии на пыльцу появлялись примерно в школьном возрасте или у молодых людей, теперь аллергия на пыльцу иногда поражает маленьких детей, - говорит она.

По словам Воор, реакция каждого человека индивидуальна. У одних симптомы могут возникать даже при очень небольшом количестве пыльцы. "Как правило, менее 10 частиц на кубический метр воздуха не должны вызывать особенно сильной аллергии. Но, например, при реакции на рожь даже шести частиц на кубический метр достаточно, чтобы вызвать симптомы поллиноза".

Врач также отмечает, что важную роль играет и размер частиц.