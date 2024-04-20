Банк Эстонии: рынок труда относительно стабилен

Факт сохранения относительной стабильности на рынке труда в условиях рецессии не является уникальным для Эстонии. Такая тенденция наблюдается во многих развитых странах, где энергетические и военные кризисы сказываются на экономической активности.

- Одна из причин заключается в том, что работодатели с осторожностью относятся к сокращениям. Например, в начале коронакризиса, когда происходили массовые сокращения, затем, когда экономика начала восстанавливаться, стало затруднительно найти работников. Уровень безработицы вырос в третьем квартале прошлого года, но затем снова снизился в четвертом квартале и остался на уровне чуть больше семи процентов. По сравнению с 2009 годом, тогда безработица превышала 15%, - прокомментировал экономист Банка Эстонии Лаури Матсулевич.

Согласно прогнозам Банка Эстонии, в первой половине текущего года ситуация на рынке труда продолжит ухудшаться, однако влияние рецессии на уровень занятости и безработицу в целом останется умеренным.

- Что касается зарплат, то рост брутто-зарплат замедлился в конце прошлого года, поскольку количество соискателей на одну вакансию увеличилось. Наблюдается усиление конкуренции за рабочие места. Рост зарплат остается довольно значительным, учитывая слабую экономическую ситуацию, - отметил Матсулевич.

Отмечается, что на одно рабочее место претендует в среднем 14 человек, до кризиса это число составляло семь человек на одно место. Колебания в значительной степени зависят от соискателей, а именно, соответствует ли их активность всем критериям безработицы, насколько они активно ищут работу и готовы ли приступить к трудовой деятельности в ближайшее время.

По последним данным, количество зарегистрированных безработных за год показывает тенденцию медленного роста. Прежде всего, рабочие места исчезли в промышленности и строительстве. В то же время отмечается значительный рост числа должностей в государственном секторе.

Банк Эстонии сообщает, что стоимость производства в стране растет из-за увеличения трудовых расходов, вызванного повышением стоимости жизни. Это приводит к требованиям о более высоких зарплатах. Прогнозируется, что зарплаты будут расти, но медленнее, чем раньше.