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Нарва-Йыэсуу и Кохтла-Ярве создали совместное целевое учреждение

Северное побережье
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Совместное ЦУ не только укрепит местную сеть приемных семей, но и приведет к более тесному сотрудничеству между двумя городами
Совместное ЦУ не только укрепит местную сеть приемных семей, но и приведет к более тесному сотрудничеству между двумя городами Фото: Kohta-Järve linnavalitsus

Города Кохтла-Ярве и Нарва-Йыэсуу достигли соглашения о создании совместного целевого учреждения "Narva-Jõesuu Peremajad", которое будет заниматься попечением детей в двух самоуправлениях. 

Городская управа Нарва-Йыэсуу планирует начать деятельность фонда с 1 августа 2024 года, когда город возьмет на себя оказание услуг по приемному воспитанию без вмешательства Детской деревни SOS, которая выступила с предложением расторгнуть договор безвозмездного пользования недвижимостью, заключенный с курортным городом. 

Целевое учреждение создаст безопасную и семейную среду для детей из обоих городов. Для детей, находящихся под опекой города Кохтла-Ярве, служба патронатного воспитания Нарва-Йыэсуу - это уже привычная среда, поэтому особенно важно обеспечить непрерывность службы.

Проект не только укрепит местную сеть приемных семей, но и приведет к более тесному сотрудничеству между двумя городами, которые будут совместно стремиться обеспечить наилучшую возможную поддержку детям в своем районе.

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Ключевые слова

Кохтла-Ярве
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