Нарва-Йыэсуу и Кохтла-Ярве создали совместное целевое учреждение

Городская управа Нарва-Йыэсуу планирует начать деятельность фонда с 1 августа 2024 года, когда город возьмет на себя оказание услуг по приемному воспитанию без вмешательства Детской деревни SOS, которая выступила с предложением расторгнуть договор безвозмездного пользования недвижимостью, заключенный с курортным городом.

Целевое учреждение создаст безопасную и семейную среду для детей из обоих городов. Для детей, находящихся под опекой города Кохтла-Ярве, служба патронатного воспитания Нарва-Йыэсуу - это уже привычная среда, поэтому особенно важно обеспечить непрерывность службы.

Проект не только укрепит местную сеть приемных семей, но и приведет к более тесному сотрудничеству между двумя городами, которые будут совместно стремиться обеспечить наилучшую возможную поддержку детям в своем районе.