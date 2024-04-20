Весеннего тепла придется ждать еще несколько дней

По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. По регионам слабый снег и мокрый снег. Местами возможны туманы. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с, на островах и побережье преимущественно северо-западный и западный, 3-9 м/с. Около полуночи ветер постепенно переменится на северный и северо-восточный. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, вдали от побережья местами до 6 градусов мороза. На дорогах скользко.

Днем переменная облачность. В первой половине дня местами слабый снег и мокрый снег, поздно вечером на юго-востоке страны возможен дождь. Ветер северо-восточный и северный, 3-9 м/с, во второй половине дня на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 4-9 градусов, на побережье 1-3 градусов тепла.

В ночь на понедельник облачно с прояснениями. Около полуночи дожди и мокрый снег придут на восток страны, распространятся дальше на запад и станут интенсивнее. Ветер северо-восточный и северный, 4-9 м/с, на побережье порывами до 13 м/с, к утру поднимется северный и северо-западный, 7-12 м/с, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Днем преимущественно облачно. Пройдут дожди и мокрый снег. Ветер северный и северо-западный, 7-12, порывами до 14, на островах и побережье до 17 м/с, вечером немного уляжется. Температура воздуха 0-5 градусов тепла.

В ночь на вторник облачно. Временами пройдут дожди и мокрый снег, также снег. Ветер северо-западный и западный, 7-12, порывами до 14, на побережье до 18 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Днем преимущественно облачно. По многим регионам дожди и мокрый снег, также снег, к вечеру осадки станут реже. Ветер западный и юго-западный, 7-12, порывами до 15, на побережье до 18 м/с, вечером уляжется. Температура воздуха 0-4 градуса тепла.