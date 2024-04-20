Департамент: собирать черемшу разрешено только для собственного потребления

Черемша, или медвежий лук - широко распространена в Эстонии, но за ее состоянием необходимо следить. Чтобы предотвратить угрозу исчезновения распространения и численности этого вида, Закон об охране природы установил ограничения на обращение с ним.

Как и в случае с другими охраняемыми видами, покупка и продажа черемши, собранной в дикой природе, и продуктов, изготовленных из нее, запрещены. При этом не запрещается торговать черемшой, выращенной на приусадебном участке или в саду.

Инспекторы Департамента окружающей среды выборочно проверяют места продажи медвежьего лука.

- Наши инспекторы проверят любую информацию о незаконной деятельности, в том числе рекламу о продаже черемши в социальных сетях. При необходимости продавец должен показать место произрастания в саду или в собственном саду, - сказала Пирет Рейнсалу, главный инспектор Отдела надзора Департамента стратегии и анализа Департамента окружающей среды.

Закон об охране природы предусматривает штраф в размере до 300 штрафных единиц или 1200 евро за нарушение требований охраны охраняемого природного объекта. Цель проверок и штрафов - не наказать нарушителей, а пресечь нарушения, удалить объявления о продаже и прекратить продажи. Это важно для того, чтобы естественные места обитания охраняемых видов могли оставаться жизнеспособными в природе.

Как собрать черемшу так, чтобы сохранить место его произрастания?

Соберите до нескольких листьев с одного растения. Нельзя срывать все листья с каждого растения, иначе растения погибнут.

Если вы видите, что растение уже собрано на одном участке выращивания, собирайте листья в другом месте. Таким образом черемша сможет продолжать расти и размножаться, а площадь выращивания сохранится и на следующий год.

Собирая черемшу, старайтесь как можно меньше вытаптывать другие растения.