Все партии представили своих кандидатов на выборах в Европарламент

Восемь политических сил - Центристская партия, Партия реформ, Isamaa, EKRE, Eesti 200, "Правые", Социал-демократическая партия и "Зеленые Эстонии" - представили полные списки из девяти кандидатов. Партия Koos выдвинула одного кандидата - обвиняемого в антигосударственной деятельности Айво Петерсона.

Помимо политических партий, документы подали шесть независимых кандидатов: Всеволод Юргенсон, Майк Каламус, Андрес Инн, Арвед Лиллак, Танель Тальве и Калле Грюнталь.

Объединенная левая партия Эстонии (ОЛПЭ) не будет участвовать в выборах в Европарламент впервые за все время ее существования под этим названием, т. е. с 2008 года.

На следующей неделе документы кандидатов будут проверены, и если в них будут обнаружены ошибки, то они могут быть исправлены. Республиканская избирательная комиссия зарегистрирует представленных в соответствии с требованиями кандидатов 29 апреля, после чего будет проведена жеребьевка для присвоения кандидатам регистрационных номеров.

Неделя выборов в Европейский парламент в Эстонии пройдет с 3 по 9 июня.