ПАРЛАМЕНТ Что необходимо учитывать при строительстве АЭС в Эстонии

Внедрение атомной энергетики поддержало бы выполнение нами климатических целей 2050 года и гарантировало бы надежность снабжения, обеспечило бы стабильное производство электроэнергии, развивало бы научную деятельность и деятельность по развитию в Эстонии, принесло бы экономическую пользу и создало бы рабочие места для местных жителей.

В то же время надо учесть, что в стране, где этот вид энергии ранее не использовался, внедрение атомной энергетики потребует основательной подготовки и до начала производства электроэнергии на атомной станции пройдет по меньшей мере десять лет. В то же время важно обеспечить, чтобы внедрение атомной энергетики не повредило производству возобновляемой электроэнергии и увеличению аккумулирующих мощностей, а также не сдвинуло на более поздние сроки сокращение объемов выбросов.

Какая технология подходит для Эстонии?

Следует учесть также, какую технологию вообще возможно использовать в условиях Эстонии. Анализы рабочей группы рассматривали так называемые маленькие модульные реакторы, так как в нашу электросеть возможно подключить производственные единицы мощностью до 400 мегаватт, с последствиями отключения которых система сможет справиться. Следовательно, большие реакторы мощностью более 1000 мегаватт для нашей сети не годятся. В то же время на одной станции может быть несколько реакторов, если для нужд каждого реактора будет создан отдельный пункт подключения.