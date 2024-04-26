Учитывая результаты анализов и полученную от Агентства по атомной энергии обратную связь, а также итоги состоявшихся в рабочей группе обсуждений, рабочая группа пришла в конце прошлого года к выводу, что в случае своевременного планирования, достаточного финансирования, а также политической и народной поддержки внедрение атомной энергетики в Эстонии осуществимо.
ПАРЛАМЕНТ ⟩ Что необходимо учитывать при строительстве АЭС в Эстонии
Внедрение атомной энергетики поддержало бы выполнение нами климатических целей 2050 года и гарантировало бы надежность снабжения, обеспечило бы стабильное производство электроэнергии, развивало бы научную деятельность и деятельность по развитию в Эстонии, принесло бы экономическую пользу и создало бы рабочие места для местных жителей.
В то же время надо учесть, что в стране, где этот вид энергии ранее не использовался, внедрение атомной энергетики потребует основательной подготовки и до начала производства электроэнергии на атомной станции пройдет по меньшей мере десять лет. В то же время важно обеспечить, чтобы внедрение атомной энергетики не повредило производству возобновляемой электроэнергии и увеличению аккумулирующих мощностей, а также не сдвинуло на более поздние сроки сокращение объемов выбросов.
Какая технология подходит для Эстонии?
Следует учесть также, какую технологию вообще возможно использовать в условиях Эстонии. Анализы рабочей группы рассматривали так называемые маленькие модульные реакторы, так как в нашу электросеть возможно подключить производственные единицы мощностью до 400 мегаватт, с последствиями отключения которых система сможет справиться. Следовательно, большие реакторы мощностью более 1000 мегаватт для нашей сети не годятся. В то же время на одной станции может быть несколько реакторов, если для нужд каждого реактора будет создан отдельный пункт подключения.
Задачей рабочей группы было не принять решение относительно конкретного производителя реактора, а перечислить условия, которым должен отвечать подходящий для Эстонии реактор. В центре внимания при этом должны быть безопасность, совместимость с электросетью, технологическая зрелость, влияние на окружающую среду и несколько других критериев, как, например, доступность топлива и геополитические соображения, которые исключали бы из цепочки поставок производителей определенных стран, как, например, Россия.
Мы не рекомендуем строить в Эстонии первый в своем роде в мире реактор. На примере эксплуатации какого-то типа реакторов в каком-то из опытных ядерных государств мы должны убедиться в их надежности, прежде чем принять окончательное решение о строительстве АЭС. В то же время это не значит, что до того, как мы сможем выбрать технологию, аналогичный реактор должен уже где-то начать работу, просто к моменту принятия решения там должно быть завершено производство по разрешению, которое позволит нашему регулятору повторить процесс разрешительного производства и поучиться на опыте регулятора другого государства.
Первые условно подходящие для Эстонии реакторы будут готовы в западных странах к концу нынешнего десятилетия, в случае их технологического решения речь идет о малых версиях реакторов с водяным охлаждением, то есть о технологии, известной в мире уже более 70 лет. Окончательный выбор технологии состоится, когда атомный регулятор оценит предлагаемый к внедрению реактор, а также его безопасность в соответствии с местоположением, и все это будет происходить в ходе процесса государственной спецпланировки.
Строительство атомной станции стоит взвесить в четырех регионах
Ясно, что нельзя начинать ядерную программу, если геологические условия и условия окружающей среды в стране не позволяют строить атомную станцию. Созданная при рабочей группе по атомной энергетике в 2022 году рабочая подгруппа пространственного планирования, членами которой являлись также важные смежные группы, как то Палата экологических объединений и Союз городов и волостей Эстонии, получила задание выяснить, имеются ли в Эстонии потенциально подходящие для атомной станции регионы.
Из результатов завершенного в марте прошлого года анализа следовало, что в Эстонии строительство атомной станции можно было бы взвесить в 16 регионах. Один из них исключили из соображений гособороны, он отмечен на карте красным крестиком, для остальных 15 регионов провели также анализ социально-экономических влияний. По их итогам было рекомендовано взвесить создание атомной станции прежде всего в четырех регионах, где строительство атомной станции поддержало бы также региональное развитие. Один из этих регионов расположен в западной Эстонии, остальные - на северном побережье.
Поскольку государство не приняло принципиального решения относительно внедрения атомной энергетики, то не было также выбрано место среди этих потенциальных регионов. Если будет принято позитивное решение относительно внедрения атомной энергетики, то выбор местоположения атомной станции вместе с рассмотрением альтернатив будет выполнен в ходе государственного процесса планирования.
С ядерными отходами связано множество мифов
Одним из основных вопросов на дискуссиях, связанных с использованием атомной энергии, становится обычно вопрос о ядерных отходах, относительно которых распространено множество мифов и предубеждений, во многом обусловленных незнанием. Один из наиболее распространенных мифов заключается в том, будто использование атомной энергии создает огромное количество ядерных отходов, решений по обращению с которыми нет.
В соответствии с заказанным рабочей группой исследованием, один малый реактор производил бы в год около 12 тонн отработанного ядерного топлива. В течение всего срока службы реактора, то есть по меньшей мере 60 лет, образовалось бы около 720 тонн отработанного топлива, которые в течение срока службы станции хранились бы в промежуточном хранилище, расположенном на территории станции.
Для сравнения отмечу, что в Эстонии за год в сумме производится 23 миллиона тонн отходов. При этом ежегодно образуется 1,6 миллиона тонн опасных отходов. Опасными отходами являются в числе прочего асбест, цианид, различные химикалии. В то же время за более чем 70-летний период производства атомной электроэнергии во всем мире было произведено 300000 тонн отработанного ядерного топлива, то есть так называемых ядерных отходов, и в год добавляется около 7000 тонн отработанного ядерного топлива.
Часть цены атомной электроэнергии составляет также стоимость окончательного складирования отходов и демонтажа станции по окончании ее срока службы.
Оператор атомной станции вносит соответствующую плату в государственный фонд, и за счет собранных в нем средств выполняются вышеназванные действия.
Существуют разные варианты обращения и окончательного складирования ядерных отходов. В первую очередь надо быть готовыми к созданию в Эстонии геологического места окончательного складирования ядерных отходов, однако в Евросоюзе рассматривается также создание региональных мест окончательного складирования при сотрудничестве нескольких государств; 96% отработанного ядерного топлива возможно также переработать и использовать повторно. Рекомендация рабочей группы заключается в том, чтобы в Эстонии нельзя было юридически ограничивать ни одну из этих возможностей, то есть мы должны оставить открытыми двери для различных способов обращения с отходами.
Для того чтобы узнать, возможно ли вообще окончательное складирование ядерных отходов в Эстонии с учетом условий здешней геологической среды, вместе с подходящими для строительства атомной электростанции регионами анализировалась пригодность нашего местоположения для окончательного складирования ядерных отходов. Опираясь на имеющиеся данные, мы можем утверждать, что в Эстонии не наблюдается геологических критериев, которые исключали бы создание здесь места окончательного складирования, однако планирование таких сооружений требует все же детальных комплексных исследований и для этого необходим отдельный процесс планирования.
Если подходящих для строительства атомной электростанции регионов в Эстонии нашлось шестнадцать и расположены они главным образом на побережье, то создание места окончательного складирования можно планировать на значительно большей территории. Однако в идеале атомная электростанция и место окончательного складирования могли бы располагаться поблизости друг от друга.
Большинство жителей Эстонии поддерживают атомную энергетику
Внедрение атомной энергетики потребует от государства долгосрочных усилий, и при этом важно учитывать также мнение жителей Эстонии. Рабочая группа по атомной энергетике с 2022 года проводит опросы общественного мнения, которые отображают отношение жителей Эстонии к атомной энергетике, страхи и ожидания, связанные с использованием этого вида энергии. Поддержка атомной энергетики достигала около 60%. Внедрение атомной энергетики в Эстонии традиционно больше поддерживают мужчины (74%), жители эстонской национальности (62%) и жители с высшим образованием (65%). Против внедрения атомной энергетики чаще выступают женщины (36%), не поддерживают внедрение атомной энергетики также 34% жителей русской национальности и 35% жителей с низким уровнем образования. Среди них больше также тех, кто не имеет точки зрения относительно внедрения атомной энергетики. Результаты следующего исследования Министерство климата опубликует в конце мая.
Для того чтобы в том или другом государстве вообще имелась возможность внедрения атомной энергетики, со стороны государства нужно создать регулирующие использование этого вида энергии юридические рамки и контролирующее безопасность ее использования госучреждение, то есть так называемый ядерный регулятор. В соответствии с заказанными рабочей группой анализами, ядерный регулятор можно было бы сформировать на базе имеющегося отдела климата и радиации Департамента окружающей среды, работающие там 18 человек вошли бы в состав нового учреждения.
С учетом необходимого времени и этапов производства от начала ядерной программы и до готовности атомной станции, нужно будет нанять в это учреждение дополнительно 60 человек - постепенно, в соответствии с приоритетностью, что заняло бы четыре-пять лет, в течение которых происходил бы процесс вербовки. Маленькая часть необходимых экспертиз потребует наряду с квалификацией и долгосрочного опыта, что можно поначалу обеспечить с привлечением зарубежных экспертов.
3 МЫСЛИ
- Внедрение атомной энергетики поддержало бы выполнение нами климатических целей 2050 года и гарантировало бы надежность снабжения, обеспечило бы стабильное производство электроэнергии, развивало бы научную деятельность и деятельность по развитию в Эстонии, принесло бы экономическую пользу и создало бы рабочие места для местных жителей.
- Один из наиболее распространенных мифов заключается в том, будто внедрение атомной энергетики создает огромное количество ядерных отходов, решений по обращению с которыми нет.
- Целью составленного рабочей группой по атомной энергетике отчета было не выбрать стороны в сфере атомной энергетики, а предложить лучшие знания, на основании которых государство могло бы решить, сможет ли атомная энергия сыграть свою роль при достижении климатических целей и обеспечении энергетической безопасности в Эстонии.
руководитель отдела Министерства климата, координатор рабочей группы по атомной энергетике
Параллельно с созданием регулятора надо приступить к законотворчеству, принять закон о безопасности атомной энергетики и его низовые акты, а также изменить и дополнить имеющиеся правовые акты.
Перед принятием решения одним из важнейших вопросов станет, во сколько обойдутся создание и поддержание функционирования такой государственной системы. Расчеты со стороны рабочей группы на период до 11 лет - от начала подготовки до начала производства электроэнергии на станции - показали, что общие расходы составят около 73 миллионов евро, к которым добавятся затраты на развитие спасательных возможностей в размере до 54 миллионов евро. При этом важно, что эти затраты возникнут не сразу, а распределятся на годы. Ежегодные постоянные расходы на содержание государственной системы составили бы на фазе работы станции около 6,5 миллиона евро, плюс поддержка спасательных возможностей, то есть предположительно общие расходы составили бы 10 миллионов евро в год.
Расходы регулятора планируется частично покрывать не только из госбюджета, но и за счет ежегодных выплат со стороны оператора, то есть владельца разрешения, за осуществление производств и надзорных действий. Причем получаемые от оживления экономической деятельности на этапе строительства атомной станции госбюджетные доходы значительно превысили бы расходы на содержание государственной структуры. К моменту готовности станции государство может, на основе сегодняшних оценок, заработать в виде дополнительных налоговых доходов более 90 миллионов евро.
Если между делом выяснится, что из плана строительства атомной станции толку все же не будет, значит, государство инвестирует до 5 миллионов евро в развитие внутригосударственных компетенций. В то же время, являясь соседом использующих атомную энергетику государств, нельзя считать увеличение числа людей, обладающих знаниями в данной области, напрасно истраченным ресурсом. Это надо рассматривать как инвестицию в основанную на знаниях Эстонию.
Если будет принято позитивное решение относительно внедрения атомной энергетики, то мы, в соответствии с дорожной картой ООН, перешли бы от этапа взвешивания темы атомной энергетики к этапу внедрения программы, на котором происходили бы создание ядерного регулятора, производство по проекту и приемка закона об атомной энергетике и безопасности, развитие государственных компетенций и выбор места для атомной станции.
Начало подготовительных работ, необходимых для внедрения атомной энергетики, часто воспринимают как необратимый процесс, откуда нет обратного пути. Сегодня мы все же совершаем лишь первый маленький шаг, когда надо принять решение, продолжить ли процесс рассмотрения внедрения атомной энергетики и приступить ли к подготовке создания государственной структуры, чтобы в будущем у нас была возможность использовать в своем государстве этот источник энергии. Если не для производства электроэнергии, то, например, для обеспечения центрального отопления или производства водорода, в части которого тоже видят большой потенциал атомной энергетики. Более весомые решения, связанные с созданием правовых актов в разных областях и созданием новых госучреждений, выбором местоположения и выдачей разрешений на эксплуатацию, в случае которых можно принять также решение не продолжать процесс, предстоят Рийгикогу и правительству лишь в будущем.
Целью составленного рабочей группой по атомной энергетике отчета было не выбрать стороны в сфере атомной энергетики, а предложить лучшие знания, на основании которых государство могло бы решить, сможет ли атомная энергия сыграть свою роль при достижении климатических целей и обеспечении энергетической безопасности в Эстонии. Право принимать решения о том, может ли этот вид энергии иметь будущее в Эстонии, принадлежит вам, уважаемые члены Рийгикогу.