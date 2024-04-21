С 1 июля 2024 года все данные о ловле, сбыте и транспортировке рыбы необходимо подавать в электронном виде через смарт-приложение PERK. Департамент сельского хозяйства и продовольствия организует обучение для рыбаков по пользованию системой. Также подготовлены видеоинструкции для более плавного внедрения изменений.
Рыбаков обучат вести делопроизводство в электронном виде
По словам Гуннара Ламбингу, ведущего специалиста отдела рыболовства и управления рынком Департамента сельского хозяйства и продовольствия, совет сделает все, чтобы профессиональные рыбаки могли перейти на приложение как можно более плавно.
- На сайте департамента добавлено видеообучение по применению PERK. Кроме того, мы организуем дни обучения по всей Эстонии, где наши специалисты презентуют заявку и отвечают на вопросы, - рассказал Ламбинг.
На тренинги необходимо записаться заранее через специалиста в вашем регионе. Контакты можно найти здесь. Более подробную информацию о тренингах можно найти здесь.
Всю информацию о приложении PERK и видео-тренингах можно найти здесь.