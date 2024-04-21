Специалист рассказал, как эффективнее всего бороться с кротами

- Жаль, что на полках магазинов присутствуют ловушки и яды от кротов, которые люди могут легко приобрести, чтобы избавиться от незваных гостей на участке. По моей практике, самое действенное - отпугивать их. Об этом стоит задуматься ранней весной, когда кроты начинают создавать семьи, - сказал коммерческий директор Prime Line Артём Шапенков в студии "Кофе+".

По его словам, кроты очень чувствительны к вибрациям и запахам.

- Нередко люди замечали, что на участках, где бегают собаки, кротов нет. Это связано с тем, что собака, бегая, создает вибрацию на почве. Есть одно "но" - у собаки может быть определенный маршрут. Также следует обратить внимание и на состав почвы. По песчаной почве звуки разносятся не так далеко, - пояснил Шапенков.

Различных отпугивателей кротов много, на любой кошелек. Самые действенные и менее раздражающие - электрические вибрационные штырьки или на солнечных батарейках. Следует учитывать, что на некоторых почвах их действие менее эффективно, тогда их стоит устанавливать больше.

Отпугивать кротов могут и имеющие резкий запах растения, хотя эффект от них хуже, так как запах рассеивается. "Можно посадить по периметру участка чеснок, бархатцы. Все, что имеет запах, - сказал он. - Самое лучшее средство - уложить специальную сетку под газон. Это средство дорогостоящее, но оно стоит того".