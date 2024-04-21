Департамент: вакцинация собак и кошек от бешенства обязательна

Вакцинация предотвращает заражение различными заболеваниями, которые могут передаваться как домашними, так и дикими животными. По словам Маарьи Кристиани, советника Департамента здоровья и защиты животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA), вакцинация собак и кошек от бешенства является обязательной.

- Бешенство - смертельное заболевание как для животных, так и для людей при появлении симптомов. Владелец домашнего животного несет ответственность за вакцинацию своего питомца от бешенства. Человек может заразиться бешенством через укус бешеной собаки или кошки. Вакцинируя животных, мы также защищаем людей от заражения бешенством, - отметила она.

В Европе, включая Эстонию, ситуация с бешенством за последние несколько десятилетий значительно улучшилась благодаря систематической вакцинации как собак, кошек, так и диких животных. Однако Кристиан отмечает, что в некоторых европейских странах продолжают выявляться животные, больные бешенством. В этом году в Европе бешенство было обнаружено у домашних животных в Венгрии и Румынии, а также у диких животных в Венгрии, Румынии и Польше.

В нашей соседней стране, России, бешенство до сих пор встречается как у диких, так и у домашних животных. Из-за этого существует вероятность повторного распространения бешенства в Эстонию через непривитых домашних животных или зараженных диких животных.

Прививку от бешенства животному можно сделать, например, в ветеринарной клинике. Кроме того, агентство проводит кампании по увеличению охвата вакцинацией. Подробная информация о кампаниях публикуется на странице marutaud.ee и в местных газетах.

Бешенство - острое вирусное заболевание, поражающее нервную систему животных и человека, неизлечимое и всегда заканчивающееся летальным исходом. Более 95% случаев заболевания человека начинаются с контакта с бешеной собакой. Кошки и собаки могут заразиться от диких животных, поэтому важно, чтобы домашние животные также были вакцинированы против бешенства, чтобы защитить жизни животных и людей. О животном с подозрением на бешенство необходимо немедленно сообщить ветеринару.