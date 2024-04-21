Правительство одобрило и представило в Рийгикогу законопроект, согласно которому размер штрафной единицы, используемый для расчета штрафов за проступки физических лиц, увеличится с нынешних четырех евро до восьми евро.
Штрафы планируют увеличить вдвое
Министр юстиции Мэдис Тимпсон признала, что виновные в правонарушениях наносят ущерб государству.
- Преследование этих действий стоит денег, которые поступают из государственного бюджета, то есть из карманов всех честных налогоплательщиков. Чтобы расходы по разбирательству были покрыты нарушителями, разумно брать деньги с тех, кто действительно нарушает закон, - заявила министр юстиции Мэдис Тимпсон.
Чтобы сделать расчет суммы штрафа более гибким, чем раньше, исчезнет предел, согласно которому минимально возможный штраф за проступок составляет три штрафные единицы, или в настоящее время двенадцать евро. После внесения поправок в качестве штрафа за совершение проступка может быть установлена сумма в одну штрафную единицу, то есть восемь евро.
Изменение увеличивает максимальный штраф за проступок до 2400 евро вместо прежних 1200 евро. Однако для несовершеннолетних правонарушителей будет создано исключение - при расчете налагаемых на них штрафов в дальнейшем должна основываться половина суммы штрафа, которая предусмотрена соответствующим законом. Например, если в качестве максимальной санкции законом предусмотрен штраф до 300 штрафных единиц, то в отношении несовершеннолетнего за такое нарушение может быть назначен штраф в размере до 150 штрафных единиц.
Изменения, сопровождающие увеличение штрафа, отражены и в порядке рассмотрения дел о правонарушениях. Таким образом, законопроектом предусмотрены изменения в Кодексе о проступках и других законах, регулирующих размеры предупреждений и штрафов.
Закон о дорожном движении предусматривает семь евро вместо прежних пяти евро в качестве базовой суммы для расчета штрафа за превышение разрешенной скорости движения. Благодаря этому изменению максимальный размер штрафа за предупреждение, разрешенный в порядке письменного предупреждения, увеличится почти в 1,4 раза, то есть с 300 евро до 420 евро. Последний раз эта максимальная ставка повышалась в марте 2022 года со 190 евро до 300 евро, или в 1,6 раза.
За езду без билета в общественном транспорте в будущем может быть применен штраф в размере 40 евро вместо прежних 20 евро.
Министр юстиции признает, что само по себе повышение штрафов не может существенно улучшить поведение нынешних правонарушителей.
- Помимо воздействия на кошелек нарушителей, в случае совершения тех или иных правонарушений следует активнее, чем раньше, использовать так называемые некарательные средства, то есть умные альтернативы наказаниям, которые помогают сделать поведение людей более законопослушным. Законопроект об увеличении штрафной единицы мы разработали в связи со стратегией госбюджета на 2024-2027 годы, которая предусматривала удвоение штрафов. Возможно, пришло время увеличить размер штрафа за проступок, чтобы нарушители закона вносили больший вклад в государственный бюджет, чем раньше, - заявила министр юстиции Мэдис Тимпсон.
Он признал, что изменение ставок штрафов имеет и профилактический эффект, что должно помочь предотвратить некоторые правонарушения в будущем.
Далее законопроект рассмотрит Рийгикогу. Планируется, что изменение вступит в силу 1 января 2025 года.