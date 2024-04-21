Штрафы планируют увеличить вдвое

Министр юстиции Мэдис Тимпсон признала, что виновные в правонарушениях наносят ущерб государству.

- Преследование этих действий стоит денег, которые поступают из государственного бюджета, то есть из карманов всех честных налогоплательщиков. Чтобы расходы по разбирательству были покрыты нарушителями, разумно брать деньги с тех, кто действительно нарушает закон, - заявила министр юстиции Мэдис Тимпсон.

Чтобы сделать расчет суммы штрафа более гибким, чем раньше, исчезнет предел, согласно которому минимально возможный штраф за проступок составляет три штрафные единицы, или в настоящее время двенадцать евро. После внесения поправок в качестве штрафа за совершение проступка может быть установлена ​​сумма в одну штрафную единицу, то есть восемь евро.

Изменение увеличивает максимальный штраф за проступок до 2400 евро вместо прежних 1200 евро. Однако для несовершеннолетних правонарушителей будет создано исключение - при расчете налагаемых на них штрафов в дальнейшем должна основываться половина суммы штрафа, которая предусмотрена соответствующим законом. Например, если в качестве максимальной санкции законом предусмотрен штраф до 300 штрафных единиц, то в отношении несовершеннолетнего за такое нарушение может быть назначен штраф в размере до 150 штрафных единиц.

Изменения, сопровождающие увеличение штрафа, отражены и в порядке рассмотрения дел о правонарушениях. Таким образом, законопроектом предусмотрены изменения в Кодексе о проступках и других законах, регулирующих размеры предупреждений и штрафов.