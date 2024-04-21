На этой неделе Европейская комиссия выделила Эстонии вторую сумму в размере 122,3 миллиона евро в рамках Фонда восстановления и повышения устойчивости (RRF), поскольку Эстония достигла всех целей, установленных в качестве предварительного условия для выплат.
Эстония получила крупную сумму из европейского фонда
Достигнутые цели охватывают ряд ключевых реформ и инвестиций в области энергетики, экологии и перехода на цифровые технологии, рынка труда, здравоохранения и долгосрочного ухода, а также транспорта.
По словам министра финансов Марта Вырклаева, Фонд устойчивости является для Эстонии важной мерой по инвестированию в будущее и созданию возможностей для новых, умных решений.
- В сложных экономических условиях эти деньги важны как для государства, так и для наших предприятий, чей вклад в целенаправленное и своевременное выполнение мер, предусмотренных планом восстановления, тоже имеет решающее значение. Я рад, что мы эффективно работаем вместе и достигли поставленных целей. Инвестиции, которые мы делаем, помогут поднять нашу экономику, а также укрепить конкурентоспособность наших компаний и открыть новые экспортные возможности, - добавил Вырклаев.
Первоначальный план восстановления был утвержден осенью 2021 года, но через год после начала реализации был изменен из-за сокращения поддержки, нарушения цепочек поставок, высокой инфляции и энергетического кризиса.
- В изменившихся обстоятельствах необходимо было выйти за рамки планов и сосредоточиться на том, что является наиболее важным и эффективным в условиях ограниченного времени и имеющихся ресурсов, а также на том, что можно сделать, поскольку выделение средств из Фонда восстановления зависит от своевременного достижения согласованных результатов, - пояснила Трийн Томингас, глава Службы внешней помощи Министерства финансов.