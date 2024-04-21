Оформление наказания за нарушение антироссийских санкций планируют облегчить

По словам министра юстиции Мэдиса Тимпсона, изменения необходимы для того, чтобы сделать процедуры нарушений как международных, так и государственных санкций более эффективными и быстрыми, чем раньше.

- Если сейчас в эстонском законодательстве все нарушения санкций являются преступлениями, то в будущем нарушения запрета на ввоз или вывоз товаров и денежных средств на сумму менее 10 000 евро будут считаться проступками. Привлечение к ответственности за незначительные нарушения запрета на ввоз или вывоз товаров или денежных средств как проступки происходит быстрее и эффективнее, поскольку это может сделать Налогово-таможенный департамент, который уже обладает компетенцией рассматривать эти нарушения в административном порядке, - сказал он.

Важным изменением, которое связано с запланированными законопроектом изменениями в порядке рассмотрения дел о правонарушениях, является возможность конфисковать на таможне предмет санкций и другие запрещенные товары.

- Действующий закон не позволяет применять ускоренную процедуру, если в ходе процедуры должно быть принято решение о конфискации. Мы создаем эту давно обсуждаемую возможность, чтобы дать прокурорам возможность использовать менее обременительную и более быструю процедуру, в ходе которой запрещенный товар может быть немедленно отнят у нарушителя, а процедура может быть завершена на пограничном переходе", - пояснил министр юстиции Мадис Тимпсон.