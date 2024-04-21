Минюст направил на согласование проект закона, который позволит эффективнее и быстрее обрабатывать нарушения санкций и наказывать нарушителей. Благодаря изменениям санкционные товары, а также другие запрещенные товары, в будущем могут быть немедленно конфискованы.
Оформление наказания за нарушение антироссийских санкций планируют облегчить
По словам министра юстиции Мэдиса Тимпсона, изменения необходимы для того, чтобы сделать процедуры нарушений как международных, так и государственных санкций более эффективными и быстрыми, чем раньше.
- Если сейчас в эстонском законодательстве все нарушения санкций являются преступлениями, то в будущем нарушения запрета на ввоз или вывоз товаров и денежных средств на сумму менее 10 000 евро будут считаться проступками. Привлечение к ответственности за незначительные нарушения запрета на ввоз или вывоз товаров или денежных средств как проступки происходит быстрее и эффективнее, поскольку это может сделать Налогово-таможенный департамент, который уже обладает компетенцией рассматривать эти нарушения в административном порядке, - сказал он.
Важным изменением, которое связано с запланированными законопроектом изменениями в порядке рассмотрения дел о правонарушениях, является возможность конфисковать на таможне предмет санкций и другие запрещенные товары.
- Действующий закон не позволяет применять ускоренную процедуру, если в ходе процедуры должно быть принято решение о конфискации. Мы создаем эту давно обсуждаемую возможность, чтобы дать прокурорам возможность использовать менее обременительную и более быструю процедуру, в ходе которой запрещенный товар может быть немедленно отнят у нарушителя, а процедура может быть завершена на пограничном переходе", - пояснил министр юстиции Мадис Тимпсон.
Все остальные нарушения санкций, не являющиеся нарушениями запрета на ввоз или вывоз товаров, по-прежнему будут считаться преступлениями. Групповые и неоднократные нарушения запрета на ввоз или вывоз подпадающих под санкции товаров по-прежнему остаются преступлениями. Кроме того, уточняется вопрос, связанный с санкционными нарушениями запрещенных стратегических товаров. В проекте четко оговаривается, что перевозка запрещенных стратегических товаров и/или оказание других услуг, связанных с такими товарами, будет наказываться как более тяжкое преступление, а также будет предусмотрена ответственность, если это деяние было совершено по неосторожности.
Изменения учитывают недавнюю директиву Евросоюза, устанавливающую уголовную ответственность за нарушение санкций, которая также вступит в силу в ближайшем будущем. Согласно директиве, все нарушения санкций Европейского Союза должны быть преступлениями, тогда как исключение из квалификационного нарушения в качестве проступка установлено также в директиве для мелких нарушений, то есть товаров, услуг, сделок, финансовых средств или средств на сумму до 10 000 евро. После вступления директивы в силу Министерство юстиции в ходе реализации директивы рассмотрит, необходимо ли вносить изменения и в других областях.
Минюст рассчитывает получить обратную связь по проекту в течение десяти дней в ходе согласования. Затем министерство рассматрит полученные отзывы, при необходимости корректирует проект и затем отправит его в правительство.