В своем отзыве о проекте поправки к Закону об иностранцах Центральный союз работодателей Эстонии напоминают, что население страны быстро стареет, рождаемость упала до очень низкого уровня, и каждый год на рынке труда не хватает до 6000 человек трудоспособного возраста, чтобы обеспечить финансирование государственных услуг - безопасности, пенсий и здравоохранения.
Работодатели Эстонии выступают за облегчение требований для трудовой миграции
- В интересах развития экономики Эстонии и устойчивости государственного финансирования необходимо упростить включение иностранцев на рынок труда, а не плыть против течения остальной Европы, усложняя трудовую миграцию, - отмечает генеральный директор Центрального союза работодателей Арто Аас.
Кроме того, по сравнению с довоенным периодом в Украине, две трети краткосрочной иностранной рабочей силы в 2023 году покинули рынок труда Эстонии из-за войны. Поэтому с точки зрения устойчивости экономики и государственного финансирования также важна разработка изменений, способствующих включению иностранцев на рынок труда.
Данным законопроектом также должна сопровождаться процедура упрощения входа легальной иностранной рабочей силы на рынок труда. Например, продолжительность краткосрочной работы не является достаточной перспективой для привлечения специалиста в Эстонию, а требования к средней заработной плате иногда являются слишком жесткими. Однако вид на жительство для работы, позволяющий несколько дольше оставаться в Эстонии, ограничен лишь 0,1% населения.
Работодатели поддерживают оцифровку процедуры, перекрестное использование данных и наведение связи в единое информационное пространство при условии, что это упростит и ускорит процедуру получения разрешений, усилит контроль и позволит увеличить легальную трудовую миграцию, поскольку риски минимизируются. "Следует иметь в виду, что в конечном итоге это не станет более обременительным для участников рынка труда. В противном случае это развитие не имеет смысла", - сказал Аас.
В качестве одного из рисков ЦРС указывает на разрешение краткосрочной регистрации трудоустройства только на основании D-визы и предлагает исключить эту поправку из проекта или сделать исключение хотя бы для лиц, которые имеют D-визу, выданную компетентным органом другого государства-члена Шенгенской конвенции, или посещают Эстонию на основании соглашения о безвизовом режиме.
Работодатели также не согласны с планом предоставить правительству возможность приостанавливать регистрацию краткосрочной занятости в исключительных случаях по соображениям общественного порядка или безопасности между профессиями или сферами деятельности. Аас комментирует: "Трудно понять риски, связанные со сферой деятельности или профессией, которые нельзя было предусмотреть при получении регистрации. По нашему мнению, риски скорее могут быть связаны с конкретным человеком".
Работодатели выступают за требования к владению языком и программе адаптации, но указывают на существующую нехватку преподавателей, что ставит под сомнение выполнение этого требования.
Мы рекомендуем разработать так называемую критерии надежного работодателя, на сотрудников которого не распространяется иммиграционный лимит. "Это гораздо более эффективная мера, чем плыть против течения и усложнять миграционные требования по сравнению с остальной Европой", - пояснил Аас.
Помимо ограниченного числа иммигрантов, важным препятствием для включения в ряде случаев рабочей силы из третьих стран является требование чрезмерно высокой средней заработной платы. Поэтому мы рекомендуем установить требование к заработной плате в 1,5 раза превышающее минимальную или медианную заработную плату, которая более точно отражает уровень заработной платы на рынке труда.