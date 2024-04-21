Работодатели Эстонии выступают за облегчение требований для трудовой миграции

- В интересах развития экономики Эстонии и устойчивости государственного финансирования необходимо упростить включение иностранцев на рынок труда, а не плыть против течения остальной Европы, усложняя трудовую миграцию, - отмечает генеральный директор Центрального союза работодателей Арто Аас.

Кроме того, по сравнению с довоенным периодом в Украине, две трети краткосрочной иностранной рабочей силы в 2023 году покинули рынок труда Эстонии из-за войны. Поэтому с точки зрения устойчивости экономики и государственного финансирования также важна разработка изменений, способствующих включению иностранцев на рынок труда.

Данным законопроектом также должна сопровождаться процедура упрощения входа легальной иностранной рабочей силы на рынок труда. Например, продолжительность краткосрочной работы не является достаточной перспективой для привлечения специалиста в Эстонию, а требования к средней заработной плате иногда являются слишком жесткими. Однако вид на жительство для работы, позволяющий несколько дольше оставаться в Эстонии, ограничен лишь 0,1% населения.

Работодатели поддерживают оцифровку процедуры, перекрестное использование данных и наведение связи в единое информационное пространство при условии, что это упростит и ускорит процедуру получения разрешений, усилит контроль и позволит увеличить легальную трудовую миграцию, поскольку риски минимизируются. "Следует иметь в виду, что в конечном итоге это не станет более обременительным для участников рынка труда. В противном случае это развитие не имеет смысла", - сказал Аас.