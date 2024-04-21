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Поток военных беженцев в Эстонию существенно сократился

Северное побережье
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Прибывающие в Эстонию через Нарвский погранпункт беженцы из воюющих между собой России и Украины.
Прибывающие в Эстонию через Нарвский погранпункт беженцы из воюющих между собой России и Украины. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

В этом году в Эстонию из Украины прибыло всего несколько тысяч военных беженцев, сообщает rus.err.

Комиссар Департамента полиции и погранохраны Марина Пыльдма сказала Forte, что по состоянию на 14 апреля в Эстонию в этом году прибыло 3787 военных беженцев, из которых 1042 отправились в соседнюю страну.

С начала российской агрессии 24 февраля 2022 года в Эстонию прибыли 158 556 украинских беженцев, из них 69 613 человек - транзитом.

Пыльдма отметила, что по состоянию на 14 апреля 32 161 человек, прибывших из Украины, имели действующий вид на жительство на основании временной защиты, из них 9537 - несовершеннолетние, 15 122 - женщины и 7502 - мужчины.

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