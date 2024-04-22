В Ида-Вирумаа ждут на работу около двухсот новых работников образования

В Ида-Вирумаа можно заработать в полтора раза больше, чем в других уездах, а по договоренности с работодателем получать и другие преимущества. Например, некоторые школы в сотрудничестве с местными самоуправлениями в этом учебном году смогли предоставить работникам образования служебное жилье. Об этом рассказала координатор Ида-Вируского образовательного кластера Керда Эйерт, слова которой приводит новостной портал Rus.ERR.

Новых учителей ищут на всех уровнях образования, однако самой большой проблемой является поиск учителей для общеобразовательных школ для преподавания основных предметов, таких как физика, биология и эстонский язык.

В учреждениях дошкольного образования не хватает учителей, говорящих по-эстонски.

Напомним, основной причиной нехватки учителей является переход на обучение на эстонском языке, который начнется со следующего учебного года. Вдобавок, многие педагоги стареют.

Директор Нарвской Кренгольмской гимназии Ирина Бахрамова отмечает, что переход школ с русским языком обучения на эстонский и так сложен, а нехватка квалифицированных учителей создала для школ серьезную проблему - привлечь и нанять компетентных педагогов.

По словам Керды Эйерт, уезду требуется значительно больше квалифицированных работников образования, говорящих по-эстонски. В текущем учебном году все квалифицированные преподаватели получали зарплату на 50% выше, такая же система будет действовоать и со следующей осени.

- Оплата труда, безусловно, является важным стимулом для будущего работника образования, но это не единственная причина. В Ида-Вирумаа также имеет большое значение чувство миссии и вызов внести особый вклад в эстонскую систему образования, - отметила Эйерт. - В начале мая мы приглашаем всех желающих на дни открытых дверей в образовательные учреждения нашего уезда. Цель - дать возможность на месте ознакомиться с обстановкой, поучаствовать в открытых уроках и пообщаться с персоналом школ. Скоро мы откроем регистрацию на дни открытых дверей, - добавила Эйерт.