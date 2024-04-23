Зал был полным, приехали почти все участники фестиваля, болельщики и поклонники любительского кино. В конкурсе участвовало 62 фильма, и организаторы были искренне рады, что "Латерна магика" расширяет географию. Среди нынешних конкурсантов были не только представители разных городов Эстонии, но также из Франции, Италии, Словении, Украины, Литвы.