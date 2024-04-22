Датчик дыма, соседи и пожарные спасли заснувшего силламяэского кулинара

Субботним вечером, 20 апреля, в начале десятого, в одной квартире на силламяэской улице Кеск сработал датчик дыма. Услышавшие тревожный звук соседи постучали в дверь, но за ней никто не откликнулся. В 21.33 соседи встревожились уже всерьез и позвонили на 112.

Прибывшие по адресу спасатели проникли в квартиру и увидели, что на кухонной плите дымится сковорода с раскаленным маслом, хозяин же при этом крепко спит.

Опасность немедленно устранили, а помещения проветрили.

В Идаском спасательном центре отметили, что датчик дыма в этой квартире ранее был установлен опять же силламяэскими спасателями. "Спасатели всем напоминают, что правильно установленный и работающий датчик дыма спасает жизни", - напомнили в региональном спасательном центре в контексте описанного происшествия, закончившегося благополучно.