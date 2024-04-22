Молодая нарвитянка недавно осталась без юриста в длительном судебном споре. "До сих пор меня представлял местный юрист, который общался с судом через переводчика. Но на последнем заседании судья сказал, что так больше нельзя", – рассказала она журналисту "Нарвской газеты", разбиравшему эту тему.
Газета: нарвских юристов отстраняют от участия в судебных процессах из-за плохого владения эстонским
Столкнулись с той же проблемой и другие нарвитяне. Они считают, что теперь судебные споры будут обходиться им значительно дороже. "Пригласить присяжного адвоката можно, но это совсем другой уровень цен", - сказал "Нарвской газете" один из них.
"Со своим прежним юристом я давно знаком, но теперь придется довериться совершенно незнакомому человеку. Да и в целом в Нарве местных юристов, которые владели бы устным эстонским языком на таком высоком уровне, мало", - считает другой житель приграничного города.
Нарвский юрист Александр Гамазин рассказал, что и его самого судьи Вируского уездного суда уже отстраняли в этом году от участия в судебных процессах в качестве договорного представителя, мотивируя тем, что он недостаточно хорошо владеет устной эстонской речью, чтобы общаться с судом.
В четверг, 11 апреля, Гамазин должен был представлять в Вируском уездном суде одну из сторон в судебном споре квартирного товарищества. Юрист пришел на заседание вместе со своим переводчиком, но судья Андрес Халлмяги сказал, что заседание с участием договорного представителя участника процесса, не владеющего свободно эстонским языком, не может быть проведено.
Гамазин, как пишет газета, попросил судью назвать конкретную статью закона, из которой это следует. Судья Халлмяги напомнил юристу, что встречается с ним в зале суда с 1983 года, и спросил, сколько десятилетий они общались на русском языке. Гамазин ответил: "Очень долго".
- Очень долго. Сейчас времена изменились, теперь мы начинаем говорить по-эстонски. Чтобы было равенство, - пояснил судья в ответ.
Председатель Вируского уездного суда Лийна Наабер-Кивисоо дала свой комментарий "Нарвской газете": "В соответствии со статьей 32(1) TMS, судебное разбирательство и судебное администрирование ведутся на эстонском языке. Переводчик привлекается к участию в производстве на основании части 1 статьи 34 TMS только для стороны процесса, не владеющей эстонским языком и не имеющей представителя в процессе. Согласно §34(5) TMS, переводчик не привлекается к участию в производстве для договорного представителя или консультанта стороны процесса. В судебной практике установлено, что этого не делается по той причине, что договорной представитель должен иметь возможность общаться с представляемым лицом на понятном последнему языке, а с судом - на эстонском языке".
"В прошлом при решении проблемы суду приходилось учитывать социально-экономические аспекты и доступность юридической помощи в регионе. Возможность проведения видеозаседаний увеличила число поставщиков юридической помощи. Другими словами, привлекая договорного представителя, не обязательно ограничиваться представителями, предлагающими услуги в регионе. Видеослушания позволяют привлечь к участию в договоре представителя, говорящего по-эстонски, и из-за пределов региона", - сообщила Лийна Наабер-Кивисоо.
Подробнее - в публикации "Нарвской газеты".