Газета: нарвских юристов отстраняют от участия в судебных процессах из-за плохого владения эстонским

Столкнулись с той же проблемой и другие нарвитяне. Они считают, что теперь судебные споры будут обходиться им значительно дороже. "Пригласить присяжного адвоката можно, но это совсем другой уровень цен", - сказал "Нарвской газете" один из них.

"Со своим прежним юристом я давно знаком, но теперь придется довериться совершенно незнакомому человеку. Да и в целом в Нарве местных юристов, которые владели бы устным эстонским языком на таком высоком уровне, мало", - считает другой житель приграничного города.

Нарвский юрист Александр Гамазин рассказал, что и его самого судьи Вируского уездного суда уже отстраняли в этом году от участия в судебных процессах в качестве договорного представителя, мотивируя тем, что он недостаточно хорошо владеет устной эстонской речью, чтобы общаться с судом.

В четверг, 11 апреля, Гамазин должен был представлять в Вируском уездном суде одну из сторон в судебном споре квартирного товарищества. Юрист пришел на заседание вместе со своим переводчиком, но судья Андрес Халлмяги сказал, что заседание с участием договорного представителя участника процесса, не владеющего свободно эстонским языком, не может быть проведено.