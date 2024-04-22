Пн, 22.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Газета: нарвских юристов отстраняют от участия в судебных процессах из-за плохого владения эстонским

Северное побережье
Copy
Вируский уездный суд.
Вируский уездный суд. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Молодая нарвитянка недавно осталась без юриста в длительном судебном споре. "До сих пор меня представлял местный юрист, который общался с судом через переводчика. Но на последнем заседании судья сказал, что так больше нельзя", – рассказала она журналисту "Нарвской газеты", разбиравшему эту тему.

Столкнулись с той же проблемой и другие нарвитяне. Они считают, что теперь судебные споры будут обходиться им значительно дороже. "Пригласить присяжного адвоката можно, но это совсем другой уровень цен", - сказал "Нарвской газете" один из них.

"Со своим прежним юристом я давно знаком, но теперь придется довериться совершенно незнакомому человеку. Да и в целом в Нарве местных юристов, которые владели бы устным эстонским языком на таком высоком уровне, мало", - считает другой житель приграничного города.

Нарвский юрист Александр Гамазин рассказал, что и его самого судьи Вируского уездного суда уже отстраняли в этом году от участия в судебных процессах в качестве договорного представителя, мотивируя тем, что он недостаточно хорошо владеет устной эстонской речью, чтобы общаться с судом.

В четверг, 11 апреля, Гамазин должен был представлять в Вируском уездном суде одну из сторон в судебном споре квартирного товарищества. Юрист пришел на заседание вместе со своим переводчиком, но судья Андрес Халлмяги сказал, что заседание с участием договорного представителя участника процесса, не владеющего свободно эстонским языком, не может быть проведено.

Гамазин, как пишет газета, попросил судью назвать конкретную статью закона, из которой это следует. Судья Халл­мяги напомнил юристу, что встречается с ним в зале суда с 1983 года, и спросил, сколько десятилетий они общались на русском языке. Гамазин ответил: "Очень долго".

- Очень долго. Сейчас времена изменились, теперь мы начинаем говорить по-эстонски. Чтобы было равенство, - пояснил судья в ответ.

Председатель Вируского уездного суда Лийна Наабер-Кивисоо дала свой комментарий "Нарвской газете": "В соответствии со статьей 32(1) TMS, судебное разбирательство и судебное администрирование ведутся на эстонском языке. Переводчик привлекается к участию в производстве на основании части 1 статьи 34 TMS только для стороны процесса, не владеющей эстонским языком и не имеющей представителя в процессе. Согласно §34(5) TMS, переводчик не привлекается к участию в производстве для договорного представителя или консультанта стороны процесса. В судебной практике установлено, что этого не делается по той причине, что договорной представитель должен иметь возможность общаться с представляемым лицом на понятном последнему языке, а с судом - на эстонском языке".

"В прошлом при решении проблемы суду приходилось учитывать социально-экономические аспекты и доступность юридической помощи в регионе. Возможность проведения видеозаседаний увеличила число поставщиков юридической помощи. Другими словами, привлекая договорного представителя, не обязательно ограничиваться представителями, предлагающими услуги в регионе. Видео­слушания позволяют привлечь к участию в договоре представителя, говорящего по-эстонски, и из-за пределов региона", - сообщила Лийна Наабер-Кивисоо.

Подробнее - в публикации "Нарвской газеты".

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Нарва
Наверх