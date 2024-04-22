Гендерный разрыв в зарплатах сократился

В 2023 году средняя почасовая брутто-зарплата у женщин составляла 10,27 евро, а у мужчин - 11,82 евро.

Как пояснили в Департаменте статистики, гендерный разрыв в зарплатах рассчитывается без учета нерегулярных премий и дополнительных выплат.

Наибольшее различие в зарплатах у мужчин и женщин наблюдалось в сферах оптовой и розничной торговли, ремонта моторных транспортных средств и мотоциклов (25,5%), в сфере информации и связи (25,1%), а также в финансовой и страховой деятельности (24,9%).

В четырех сферах деятельности женщины зарабатывали больше, чем мужчины: в лесном и рыбном хозяйстве (-1,1%), в профессиональной, научной и технической деятельности (-2,4%), в сфере транспорта и складского хозяйства (-5,6%), а также в предоставлении прочих видов услуг (-18,4%).

По словам аналитика Департамента статистики Лийны Куусик, в Эстонии разрыв в зарплатах сократился с 2013 года на 11,7 процентных пункта. "По сравнению с 2022 годом разрыв в зарплатах в прошлом году наиболее заметно сократился в предоставлении прочих видов услуг и увеличился более всего в сфере административной деятельности и дополнительных услуг в данной области", - отметила Куусик.

Гендерный разрыв в зарплатах в Эстонии, 1994-2023 годы. Фото: Statistikaamet