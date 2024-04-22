По данным Департамента статистики, в 2023 году почасовая брутто-зарплата у женщин была на 13,1% меньше, чем у мужчин, а это означает, что гендерный разрыв в зарплатах за один год сократился на 4,6 процентных пункта. Есть несколько сфер деятельности, где работницы получают даже больше, чем их коллеги-мужчины.
Гендерный разрыв в зарплатах сократился
В 2023 году средняя почасовая брутто-зарплата у женщин составляла 10,27 евро, а у мужчин - 11,82 евро.
Как пояснили в Департаменте статистики, гендерный разрыв в зарплатах рассчитывается без учета нерегулярных премий и дополнительных выплат.
Наибольшее различие в зарплатах у мужчин и женщин наблюдалось в сферах оптовой и розничной торговли, ремонта моторных транспортных средств и мотоциклов (25,5%), в сфере информации и связи (25,1%), а также в финансовой и страховой деятельности (24,9%).
В четырех сферах деятельности женщины зарабатывали больше, чем мужчины: в лесном и рыбном хозяйстве (-1,1%), в профессиональной, научной и технической деятельности (-2,4%), в сфере транспорта и складского хозяйства (-5,6%), а также в предоставлении прочих видов услуг (-18,4%).
По словам аналитика Департамента статистики Лийны Куусик, в Эстонии разрыв в зарплатах сократился с 2013 года на 11,7 процентных пункта. "По сравнению с 2022 годом разрыв в зарплатах в прошлом году наиболее заметно сократился в предоставлении прочих видов услуг и увеличился более всего в сфере административной деятельности и дополнительных услуг в данной области", - отметила Куусик.