20 февраля 1996 года Константинопольский патриарх Варфоломей подтвердил томос ЭАПЦ 1923 года во всех его деталях.

"Народ Эстонии, который хочет жить свободно и мирно в своей вере, должен быть свободен и от того, что лидер его веры в лице патриарха является частью агрессивного террористического государственного аппарата". Лаури Ляэнеметс, министр внутренних дел, СДП

Если Эстонская апостольско-православная церковь, находящаяся в канонической юрисдикции Константинопольского патриархата, также перерегистрировала свои основные документы в соответствии с Законом о церквях и конгрегациях 1993 года, то православная церковь, находящаяся в юрисдикции Московского патриархата, хотела быть признанной правопреемницей досоветской ЭАПЦ, ее регистрация была заблокирована до 2002 года, когда представители государства и церкви достигли соглашения по тексту церковного устава, в котором не было упоминания об Эстонской православной церкви Московского патриархата как правопреемнице досоветской ЭАПЦ.

За все годы существования Эстонской Республики ни один православный (или любой другой конфессии) храм в Эстонии не был закрыт государством - двери культовых сооружений были и остаются открытыми для членов общин.

Патриарх Русской православной церкви Кирилл неоднократно оправдывал, одобрял или благословлял военную агрессию Российской Федерации против Украины, начавшуюся 24 февраля 2022 года. Со временем послания и призывы становились все более агрессивными.