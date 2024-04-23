Йыхвискую фирму оштрафовали за низкую зарплату, выплаченную военным беженцам

Весной прошлого года полиция оштрафовала действующую в Йыхви частную фирму на общую сумму 12000 евро. Производство по делу о проступке было связано с тем, что, согласно Закону об иностранцах, в Эстонии при оплате труда иностранцев среднюю зарплату в данной сфере необходимо умножить на коэффициент 0,8 и меньше полученной суммы их зарплата быть не может. Украинцам, принятым на работу в 2022 году, платили менее 700 евро в месяц, хотя по закону в то время иностранный водитель грузовика должен был получать не менее 1162 евро в месяц.