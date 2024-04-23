Вейкко Тихван метко стрелял за границей

- В Эстонии стрельбища еще покрыты снегом, поэтому нам приходится искать возможности для тренировок в Латвии, - сказал Вейкко Тихван. И соревноваться там было вполне логично. На втором этапе Кубка Латвии "Latvijas Kauss" в классе CSP 200 основное соревнование завершилось вничью. И Тихван, и Романс Арнис поразили 195 мишеней. Повторная стрельба принесла эстонцу первое место. Тихван выбил 21 мишень, а его соперник - 19.

В минувшие выходные в Праге конкуренция была еще более интернациональной. В упражнении SP 200 абсолютного класса "Grand Prix Prague" Тихван выбил 180 мишеней и занял первое место. "Перед началом сезона я мало тренировался. В Эстонии стрельбища долгое время были закрыты из-за снега, да и в финансовом плане я тоже не могу себе позволить много стрелять. Тем более радуют хорошие результаты", - сказал Вейкко Тихван.