В день 50-летнего юбилея помощника тренера "Narva Trans" потерпел поражение со счетом 0:5

Если в предыдущих турах начало казаться, что нарвская команда с обновленным пестрым международным составом после больших поражений в начале сезона начала сыгрываться и набирать обороты, то длинная поездка на Сааремаа вновь закончилась разгромом.

"Kuressaare" уже в первом тайме забил нарвитянам пять голов, причем три последних - в течение четырех минут, когда линия обороны "Narva Trans" совсем развалилась.

Набравший за семь туров всего четыре очка "Narva Trans" вместе с новичком лиги ныммеским "United" занимают две последние строчки турнирной таблицы. Удручает соотношение голов у "Narva Trans" по итогам семи игр - 7:25.

Плохо шли также дела в последнем туре у ида-вируских команд, играющих на уровне "В" первой лиги. Входящий в число лидеров третьей по силе лиги Эстонии "Narva Trans U21" проиграл таллиннскому "Legion" со счетом 1:3, а йыхвиский "Phoenix" со счетом 2:5 уступил "Kuressaare U21".

"Trans U21" набрал 13 очков и занимает четвертое место, а набравшие всего четыре очка йыхвисцы находятся на предпоследнем месте.