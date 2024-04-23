ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему, по вашему мнению, в Ида-Вирумаа нельзя строить атомную электростанцию?

- У меня все же есть очень серьезные сомнения по поводу ее местонахождения с учетом нынешней кризисной ситуации. Разве не должно быть так, что атомная электростанция должна находиться как можно дальше от границы с Россией? Это место нужно искать в национальном масштабе. Когда-то строитель Оруского дворца отправил большую команду искать самое красивое место на берегу Балтийского моря, и в итоге получился очень красивый дворец, впоследствии резиденция (государственного старейшины) Эстонской Республики. Мы должны сделать нечто подобное, тщательно искать, продумывать все до мелочей. Но аргумент в пользу безопасности сегодня велик. Россия также может развязать гибридную войну, отправить нам "зеленых человечков", вызвать беспорядки. Прежде всего фактором риска является Ида-Вирумаа, где это могло бы удаться наиболее успешно. Затем также расположение на берегу моря. Морская граница России находится очень, очень близко. Переброшенный оттуда диверсионный отряд "зеленых человечков" сможет очень быстро положить конец производству электроэнергии.