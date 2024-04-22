В ходе дорожных толок на прошлой неделе полиция оштрафовала 2500 лихачей и провела беседы с 400 водителями, превысившими разрешенную скорость.
Полиция за неделю остановила почти три тысячи нарушителей скоростного режима
В рейдах, продолжавшихся всю прошлую неделю, задействованы были более 600 полицейских, которые проверили более 1200 мест по всей Эстонии, о которых люди сообщили на сайте безопасности дорожного движения. Помимо нарушений скоростного режима, было зафиксировано 328 других правонарушений, о чем сообщил Департамент полиции и погранохраны.
Несмотря на то, что полиция постоянно говорит об опасности превышения скорости, картина дорожного движения существенно не изменилась. "Не изменилось и отношение водителей - превышение скорости по-прежнему считается нормой, иногда даже чем-то само собой разумеющимся. В ходе толок это также хорошо проявилось, потому что, когда правоохранители спрашивали водителей, почему они превышают скорость, выяснялось, что никакой необходимости в этом не было", - рассказала подполковник полиции Сирле Лойго.
Чаще всего водители, пойманные на превышении скорости, объясняют это тем, что спешат на работу, к врачу или отвезти детей в школу. В Раквере, например, один водитель сказал полицейским, что мчался с превышением скорости, потому что жена велела ему поскорее вернуться домой. А в Нарве водитель был уверен, что при обгоне превышение скорости разрешено в первые полминуты. В Вильянди водитель утверждал, что автомобиль сам на холостом ходу ехал со скоростью 117 км/ч. А в Пярну водитель объяснил, что торопится в ближайшую покрасочную мастерскую.
- Иногда абсурдно звучащие оправдания могут, конечно, вызвать удивление, но уж точно не улыбку. Как полицейские, мы видели самые трагические последствия превышения скорости. Это серьезное правонарушение, и неумение планировать свое время - не оправдание, - сказала Лойго.
Например, водитель, пойманный на превышении скорости на улице Теллискиви в Таллинне, ознакомившись с решением упрощенного производства, признался, что спешка с работы домой стоила ему целой дневной зарплаты. Однако водитель сохранил позитивный настрой, признал свою вину и похвалил полицейских за то, что они поступили правильно.
Полиция благодарит всех, кто сообщил об участках, где часто нарушается скоростной режим. Таким образом, неделя дорожных толок приводит правоохранителей в места, куда они иначе и не отправились бы с проверкой. "Благодаря сообщениям людей мы каждый год обнаруживаем новые проблемные участки, где в будущем станем проводить более частые проверки", - сказала Лойго.
Помимо превышения скорости, внимание уделялось и всему остальному, что происходит на дорогах. Например, обнаружены нетрезвые водители, водители, разговаривавшие по телефону, люди, парковавшие автомобиль на тротуаре, автомобили без техосмотра и другие мелкие правонарушения.