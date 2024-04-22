Полиция за неделю остановила почти три тысячи нарушителей скоростного режима

В рейдах, продолжавшихся всю прошлую неделю, задействованы были более 600 полицейских, которые проверили более 1200 мест по всей Эстонии, о которых люди сообщили на сайте безопасности дорожного движения. Помимо нарушений скоростного режима, было зафиксировано 328 других правонарушений, о чем сообщил Департамент полиции и погранохраны.

Несмотря на то, что полиция постоянно говорит об опасности превышения скорости, картина дорожного движения существенно не изменилась. "Не изменилось и отношение водителей - превышение скорости по-прежнему считается нормой, иногда даже чем-то само собой разумеющимся. В ходе толок это также хорошо проявилось, потому что, когда правоохранители спрашивали водителей, почему они превышают скорость, выяснялось, что никакой необходимости в этом не было", - рассказала подполковник полиции Сирле Лойго.

Чаще всего водители, пойманные на превышении скорости, объясняют это тем, что спешат на работу, к врачу или отвезти детей в школу. В Раквере, например, один водитель сказал полицейским, что мчался с превышением скорости, потому что жена велела ему поскорее вернуться домой. А в Нарве водитель был уверен, что при обгоне превышение скорости разрешено в первые полминуты. В Вильянди водитель утверждал, что автомобиль сам на холостом ходу ехал со скоростью 117 км/ч. А в Пярну водитель объяснил, что торопится в ближайшую покрасочную мастерскую.