На снежном первом этапе Ида-Вирумааской серии забегов в Нарва-Йыэсуу победил Денис Шалкаускас

В соревновании, которое проходило при минусовой температуре и порой на заснеженной и скользкой трассе, Шалкаускас опередил своих ближайших конкурентов на несколько дюн. Шалкаускас преодолел 6 км за 21.15, а занявший второе место Андрей Шкубель - более чем на минуту дольше. Александр Патренкин пересек финишную черту третьим, отстав от Шкубеля всего на пять секунд.