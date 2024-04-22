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На снежном первом этапе Ида-Вирумааской серии забегов в Нарва-Йыэсуу победил Денис Шалкаускас

Эрик Гамзеев
, журналист
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УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА: когда Денис Шалкаускас ненастным утром пересек финишную черту в Нарва-Йыэсуу, ближайших преследователей даже не было на горизонте.
УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА: когда Денис Шалкаускас ненастным утром пересек финишную черту в Нарва-Йыэсуу, ближайших преследователей даже не было на горизонте. Фото: Margit Kurvits / Ida-Virumaa jooksusari

Денис Шалкаускас, который последние недели является вице-мэром Кохтла-Ярве, в субботу выиграл первый этап Ида-Вирумааской серии забегов в Нарва-Йыэсуу.

В соревновании, которое проходило при минусовой температуре и порой на заснеженной и скользкой трассе, Шалкаускас опередил своих ближайших конкурентов на несколько дюн. Шалкаускас преодолел 6 км за 21.15, а занявший второе место Андрей Шкубель - более чем на минуту дольше. Александр Патренкин пересек финишную черту третьим, отстав от Шкубеля всего на пять секунд.

Среди женщин лучшей стала нарвитянка Яна Хейкинен со временем 28.24. Йыхвиска Хайде Пертель, занявшая второе место, показала время 29.11 и более чем на полминуты оказалась быстрее нарвитянки Натальи Сазоновой, занявшей третье место.

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