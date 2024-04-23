ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Во главу самоуправлений необходимы специалисты в своей области

Нет ни малейших сомнений в том, что Денис Шалкаускас очень хороший спортсмен и симпатичный человек. Однако те кохтла-ярвеские центристы и соцдемы, которые посадили его на должность вице-мэра, безжалостно воспользовались его неведением о том, что представляет собой должность вице-мэра большого города. Они не сказали ему, какими знаниями, фоном, кругозором, опытом и умениями надо обладать на этом посту. Можно предполагать, что у человека, отвечающего в управлении крупным городом за сферу культуры и образования, они будут особенно обширными и глубокими.

Хочется надеяться, что эта история будет поучительной, и при назначении следующего вице-мэра находящийся у власти союз соцдемов и центристов подобной ошибки больше не допустит. Однако для этого им нужно понять, что пошло не так. Похоже, что по крайней мере часть из этих депутатов вообще не понимают, в чем была проблема.

Факт и то, что в ситуации, когда власть ненадежна и в своих решениях по персоналу ведет себя, мягко говоря, странно, довольно сложно уговорить специалистов своего дела прийти на работу в горуправление.