Платная парковка в Нарва-Йыэсуу будет снова введена с мая

С 1 мая по 30 сентября 2024 года парковка на территории города Нарва-Йыэсуу будет снова платной, как это происходит каждый год. Нарва-Йыэсууская горуправа напомнила, что парковка разрешается во всех местах, за исключением мест, где она запрещена Законом о дорожном движении и соответствующими дорожными знаками, а также запрещена она в зеленой зоне.

Вдобавок, в курортном городе есть несколько частных платных парковок, на которые не распространяется действие городских парковочных билетов.

Все парковочные зоны уже обозначены или будут обозначены знаками и информационными щитами.

Стоимость парковочных билетов не изменится по сравнению с прошлым годом: один день - 5 евро, один месяц - 50 евро, целый cезон - 150 евро.

Традиционно применяются скидки ранней продажи парковочных билетов: при покупке в период 15-30 апреля сезонный билет обойдется в 35 евро, 1-15 мая - 45 евро.

Для зарегистрированных жителей Нарва-Йыэсуу сезонный парковочный билет оформляется в горуправе, как и всегда раньше, бесплатно.