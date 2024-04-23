Глава МВД в Пюхтицком монастыре: все связи с Москвой должны быть разорваны

По заверению Лаури Ляэнеметса, государство принимает меры против террористического режима Москвы, а не против православных верующих в Эстонии. "Государство обязано защищать население Эстонии от последствий террористического режима. Между Московским патриархатом и Эстонской православной церковью Московского патриархата существует каноническая связь - они являются частью одного целого и находятся в строгом подчинении. Цель государства - разорвать все отношения, канонические и юридические, здешних религиозных общин с Москвой. Это то, что мы сегодня обсуждали с руководителем монастыря".

По словам Ляэнеметса, прием в монастыре был теплым и открытым: министр объяснил, почему эстонское государство считает позицию Московского патриархата неприемлемой, а игуменья рассказала о позиции монастыря и его отношениях с Московским патриархатом.

- Игуменья заверила меня, что для них заявления Патриарха Кирилла ни к чему не обязывают, но я уверен, что обе стороны понимают всю сложность ситуации. Согласно светскому законодательству, отделение монастыря от Московского патриархата не представляет сложности, но с точки зрения церковного права ситуация гораздо сложнее, - прокомментировал Ляэнеметс.

По словам министра, государство в сотрудничестве с церковью ищет юридически и канонически грамотные решения, которые бы навсегда исключили возможность ассоциировать монахинь Пюхтицкого монастыря с распространенными Московским патриархатом заявлениями, оправдывающими войну и насилие. "Пока не будут найдены новые решения, монастырь будет продолжать свою обычную деятельность", - подчеркнул министр внутренних дел.

В МВД напоминают, что Пюхтицкий монастырь находится в прямом подчинении Патриарха Московского Кирилла и управляется игуменьей Филаретой. Патриарх Русской православной церкви Кирилл 27 марта 2024 года призвал к священной войне, жертвой которой станет и западный мир, находящийся под влиянием "сатанизма". Это означает агрессивную конфронтацию с европейским пространством ценностей. Как, по словам Патриарха Московского, Украина должна быть частью Русского мира, так и, согласно заявлению, все так называемое постсоветское пространство, включая Эстонию, входит в сферу влияния Российской Федерации.

В МВД Эстонии уверены, что Московский Патриархат посылает православным Московского Патриархата, живущим в Эстонии, сигнал о том, что Эстония - часть враждебного западного мира, против которого объявлена священная война.

В ответ на заявление Патриарха Кирилла в Рийгикогу поступило предложение объявить Московский Патриархат поддерживающим террористическую военную агрессию Российской Федерации. Заявление было внесено в повестку дня пленарного заседания Рийгикогу, а окончательное голосование состоится 2 мая. Если это заявление будет принято, то религиозные общины Эстонии, непосредственно подчиняющиеся Московскому Патриархату, окажутся перед серьезным выбором. Оно, как отмечает МВД, затронет и десятки приходов Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата.