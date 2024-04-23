ВИДЕО ⟩ Министр внутренних дел Ляэнеметс в Куремяэ: лучше всего, если монастырь сам выйдет из подчинения Московскому патриархату

Лаури Ляэнеметс и игуменья Филарета более часа беседовали в монастыре за завтраком.

Ляэнеметс сказал после встречи "Северному побережью", что объяснял точки зрения Эстонии, касающиеся воинственных призывов Патриарха Московского Кирилла и общей ситуации с безопасностью. "Я объяснил, каким образом это видится эстонскому правительству. Мы выслушали точку зрения монастыря. Мы приняли ее к сведению. Обязательно продолжим общение. Мы ознакомились с различными версиями того, как могли бы развиваться события дальше. Лучше всего, если бы монастырь сам принял решение отойти от Москвы. Юридически это сделать возможно, однако в религиозном мире существуют также религиозные правила, и с ними дело гораздо сложнее", - сказал он.

Министр внутренних дел не пожелал на основании этой встречи делать выводы о том, ощутил ли он желание монастыря выйти из подчинения Московскому патриархату. "Будущее покажет, каковы реалии. Конечно, не было такого, чтобы ощущалась какая-то неприязнь. Точки зрения Эстонской Республики тут понимают и нынешнюю обстановку с безопасностью видят и отсюда, из монастыря", - отметил он.

Лаури Ляэнеметс сказал, что продолжит общение с монастырем. "Надеюсь, придем к тому, как по возможности быстрее осуществить этот процесс и, с другой стороны, сделать это по возможности безболезненно для тех, кто живет в монастыре", - сказал он.

Утром 23 апреля в Куремяэ министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс завтракал с игуменьей Пюхтицкого монастыря Филаретой. Фото: Kuvatõmmis / Erik Gamzejev / Põhjarannik