Во вторник утром министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс на встрече с игуменьей Пюхтицкого монастыря Филаретой в Куремяэ объяснял, почему монастырю нужно положить конец подчинению Московскому патриархату, и лучше всего было бы, если бы монастырь сделал это сам.
ВИДЕО ⟩ Министр внутренних дел Ляэнеметс в Куремяэ: лучше всего, если монастырь сам выйдет из подчинения Московскому патриархату
Лаури Ляэнеметс и игуменья Филарета более часа беседовали в монастыре за завтраком.
Ляэнеметс сказал после встречи "Северному побережью", что объяснял точки зрения Эстонии, касающиеся воинственных призывов Патриарха Московского Кирилла и общей ситуации с безопасностью. "Я объяснил, каким образом это видится эстонскому правительству. Мы выслушали точку зрения монастыря. Мы приняли ее к сведению. Обязательно продолжим общение. Мы ознакомились с различными версиями того, как могли бы развиваться события дальше. Лучше всего, если бы монастырь сам принял решение отойти от Москвы. Юридически это сделать возможно, однако в религиозном мире существуют также религиозные правила, и с ними дело гораздо сложнее", - сказал он.
Министр внутренних дел не пожелал на основании этой встречи делать выводы о том, ощутил ли он желание монастыря выйти из подчинения Московскому патриархату. "Будущее покажет, каковы реалии. Конечно, не было такого, чтобы ощущалась какая-то неприязнь. Точки зрения Эстонской Республики тут понимают и нынешнюю обстановку с безопасностью видят и отсюда, из монастыря", - отметил он.
Лаури Ляэнеметс сказал, что продолжит общение с монастырем. "Надеюсь, придем к тому, как по возможности быстрее осуществить этот процесс и, с другой стороны, сделать это по возможности безболезненно для тех, кто живет в монастыре", - сказал он.
Представители Пюхтицкого Успенского ставропигиального женского монастыря не пожелали после встречи поделиться своими точками зрения с журналистами.
Монастырь непосредственно подчиняется Патриарху Московскому Кириллу, руководит монастырем игуменья Филарета.
Патриарх Русской православной церкви Кирилл 27 марта 2024 года призвал к священной войне, жертвой которой станет и западный мир, "находящийся под влиянием сатанизма". Это означает агрессивную конфронтацию с пространством европейских ценностей. Как, по словам Патриарха Московского, Украина должна быть частью Русского мира, так и, согласно заявлению, все так называемое постсоветское пространство, включая Эстонию, входит в сферу влияния Российской Федерации. Таким образом, по сообщению Министерства внутренних дел, суть империалистического обращения сводится к тому, что Эстония - это не независимое государство и народ, а часть Русской православной церкви, а значит, и часть российской сферы влияния. "Таким образом, Московский патриархат посылает также православным Московского патриархата, живущим в Эстонии, сигнал о том, что Эстония - часть враждебного западного мира, против которого объявлена священная война", - сообщило Министерство внутренних дел в пресс-сообщении.
В ответ на заявление Патриарха Московского Кирилла в Рийгикогу высказано предложение объявить Московский патриархат институтом, поддерживающим террористическую военную агрессию Российской Федерации. Заявление было внесено в повестку дня пленарного заседания Рийгикогу и окончательное голосование состоится 2 мая.
Если это заявление будет принято, то религиозные общины Эстонии, непосредственно подчиняющиеся Московскому патриархату, окажутся перед серьезным выбором. Оно, безусловно, затронет и десятки приходов и церквей Эстонской православной церкви Московского патриархата, подчиняющейся Московскому патриархату непосредственно. Пюхтицкий (куремяэский) Успенский женский монастырь - это женский монастырь Русской православной церкви, находящийся в прямом подчинении Патриарху Московскому и Всея Руси, расположенный в Эстонии в деревне Куремяэ Алутагузеской волости. Монастырь был построен в 1892-1895 годах, в нем проживают более ста монахинь и послушниц.
Чиновники Министерства внутренних дел планируют встречи с приходами Эстонской православной церкви Московского патриархата, чтобы убедить их выйти из подчинения Московскому патриархату, который Рийгикогу готовится признать организацией, поддерживающей российскую агрессию.