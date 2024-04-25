Клуб юных интеллектуалов Кохтла-Ярве отметил тридцатилетие

В зале собрались эрудиты разного возраста - от пятиклассников до студентов вузов, поэтому бессменный руководитель клуба Градислава Юшманова разделила участников интеллектуального ристалища на три группы - до 7-го класса, 8-9-е классы и старше 10-го класса.

Игроки отвечали на десять вопросов в игре "Что? Где? Когда?", решали задачи по пяти темам "Своей игры", в каждой по пять вопросов, сражались в "Интеллектуальном ассорти", состоявшем из четырех заданий по 15 вопросов. Самыми легкими оказались "Верю -не верю", где требовалось определить правдивость информации, и "Эрудит-лото", где выбирали один ответ из трех вариантов. Сложнее всего, особенно для младших, было расшифровать написанные научным языком известные пословицы и "перевертыши" с известными фразами или строчками из песен или стихов.

В перерывах между играми участникам помогали отдохнуть и расслабиться творческие коллективы Дома творчества: вокалисты из студии "Такт", танцоры "Загадки" и исполнители хип-хопа.

Во всех играх в этот насыщенный эмоциями день блистала команда "Феникс", состоявшая из выпускников 2022 года: Евгения Амелина (капитан), Максим Гапоненко и Артем Марков. Они и стали чемпионами в старшей группе. Команда девятиклассников из Йыхвиской Кесклиннаской школы в составе: Эмили Матюшенко (капитан), Любовь Мельник, Эрнест Веси и Алекс Рикконен - заработала титул чемпионов и награды среди 8-9-х классов. На четыре балла по общей сумме отстала от них команда семиклассников из Кохтла-Ярвеской Кесклиннаской основной школы "Золотая середина". Юрий Головачев и Анастасия Языкова вдвоем завоевали титул чемпионов среди младших.

Второе место в старшей группе отстояла сборная команда выпускников 2023 года "ОНИ", третье место у команды десятиклассников Йыхвиской гимназии "Всё без Дейнера".

Серебро среди 8-9-х классов вручили команде девятиклассников Ахтмеской основной школы "Северное сияние", третье место заняла команда восьмиклассников из Кивиылиской русской основной школы "Твердый знак".

Кивиылиская команда семиклассников "Васильки" показала второй результат среди соперников до 7-го класса, а пятиклассники из Йыхвиской Кесклиннаской школы из команды "Крапива" обеспечили себе бронзу.

После подведения итогов всех пригасили к праздничному столу с кренделями и тортом.

Юбилей клуба отметили, но сезон интеллектуальных игр продолжается, и в мае юных эрудитов ждут новые встречи.