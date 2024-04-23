Ида-Вирумаа ждет пару сотен новых работников образования

Учителей ищут на всех уровнях образования, подтвердила координатор Ида-Вируского образовательного кластера Керда Эйерт. Самая большая проблема - найти учителей физики, биологии и эстонского языка для общеобразовательных школ. В сфере дошкольного образования наибольшая потребность в эстоноязычных учителях.

Основная причина нехватки учителей - переход на эстоноязычное обучение с нового учебного года. К тому же среди учителей также происходят кадровые изменения, поскольку существующий преподавательский состав стареет, а молодежи приходит недостаточно.