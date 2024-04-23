Образовательные учреждения Ида-Вирумаа ищут к осени в общей сложности около двухсот новых работников образования. Наибольшее количество вакансий - в общеобразовательных школах.
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Ида-Вирумаа ждет пару сотен новых работников образования
Учителей ищут на всех уровнях образования, подтвердила координатор Ида-Вируского образовательного кластера Керда Эйерт. Самая большая проблема - найти учителей физики, биологии и эстонского языка для общеобразовательных школ. В сфере дошкольного образования наибольшая потребность в эстоноязычных учителях.