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Ида-Вирумаа ждет пару сотен новых работников образования

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Зарплата, конечно, является сильным мотиватором для прибывающих учителей, но это не единственная причина, сказала Керда Эйерт.
Зарплата, конечно, является сильным мотиватором для прибывающих учителей, но это не единственная причина, сказала Керда Эйерт. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Образовательные учреждения Ида-Вирумаа ищут к осени в общей сложности около двухсот новых работников образования. Наибольшее количество вакансий - в общеобразовательных школах.

Учителей ищут на всех уровнях образования, подтвердила координатор Ида-Вируского образовательного кластера Керда Эйерт. Самая большая проблема - найти учителей физики, биологии и эстонского языка для общеобразовательных школ. В сфере дошкольного образования наибольшая потребность в эстоноязычных учителях.

Основная причина нехватки учителей - переход на эстоноязычное обучение с нового учебного года. К тому же среди учителей также происходят кадровые изменения, поскольку существующий преподавательский состав стареет, а молодежи приходит недостаточно.

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