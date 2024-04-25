Две субботы подряд порты ждут ценителей рыбы

27 апреля желающие смогут ознакомиться с портами и житьем-бытьем Причудья. В портах можно будет купить свежую рыбу прямо у рыбаков и копченую рыбу прямо из печи. Кроме того, в продаже будут еда и разнообразные рыбные продукты и местные деликатесы.

В каждом порту с 10.00 гостям предложат увлекательную программу и отличные развлечения для всей семьи. В Васкнарве в 11.00 на саксофоне будет играть Ааре Вахер. В 11.30 на сцену выйдут народные музыканты Алутагузе (группа в народном стиле с гармошками и гитарами), в 12.00 - женская танцевальная группа "Rabaroosid" из Тудулинна, в 12.30 - Пилле Нагель с гармошкой и Кирилл Жаворонков. Ведущим дня будет Хейнар Юузе.

Открыта будет палатка Департамента полиции и погранохраны, где поделятся информацией о передвижении по приграничным водоемам.

4 мая начиная с 10.00 будет проходить общереспубликанский День открытых рыбных портов, когда можно будет ознакомиться с местными портами и рыболовством. Как и неделей ранее на Чудском озере, в этот день в морских портах желающие смогут отведать местные рыбные блюда, купить свежую рыбу и рыбную продукцию, а также принять участие в веселом семейном мероприятии.

В порту Тойла в этот день будут торговать как свежей, так и копченой рыбой. В гости приедет Тартуский Дом природы, будет работать морская баня. А детей ознакомят с азами хождения под парусом.