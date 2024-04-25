ОДИН ВОПРОС ⟩ Какова цель опроса об удовлетворенности жителей Йыхвиской волости?

Старейшина Йыхвиской волости МАРИС ТООМЕЛЬ:

- В Йыхви такого еще не делалось. Конечно, для любого политического руководства обратная связь - это также голоса, полученные на выборах каждые четыре года, но и этот опрос об удовлетворенности тоже один из подходов открытого управления, позволяющий получить обратную связь от жителей.

Этот опрос также немного связан с выяснением мнения жителей о возможном объединении с Тойлаской волостью.

В волостную управу поступает очень много разных проектов, из которых трудно выбрать, и для меня как руководителя важно мнение жителей, чтобы предпринять следующие шаги.

Для Йыхви по-прежнему важен вопрос о том, как привлечь сюда молодых и платежеспособных жителей, и, возможно, этот опрос поможет нам и в этом плане.