В дни предстоящих религиозных праздников будет увеличено количество автобусных рейсов в направлении нарвского городского кладбища в Рийгикюла, о чем проинформировал Нарвский департамент городского хозяйства.
В церковные праздники нарвитянам облегчают поездки на кладбище
С 3 по 5 мая и 15 мая отправления городских автобусов по маршруту от Нарвского ледового холла до кладбища в Рийгикюла будут осуществляться в 9.30 и 10.30. В обратном направлении - 11.30 и 12.30.
Проезд бесплатный, как уточнил Нарвский департамент городского хозяйства.
Вдобавок, автобус на уездной линии №32 отправляется по выходным дням от Нарвского вокзала в направлении кладбища в Рийгикюла в 11.00, обратно - в 13.45.