Райнис Тыннисон продержался на посту помощника люганузеского волостного старейшины всего три месяца

Райнису Тыннисону на посту помощника люганузеского волостного старейшины приходилось отвечать как за коммунальное хозяйство, строительство, планирование и развитие, так и за управление имуществом.

Люганузеская волость за полгода лишилась уже второго помощника волостного старейшины по хозяйственным вопросам, нового человека на эту должность искать уже не будут и дальнейшее управление волостью продолжится с одним помощником старейшины.