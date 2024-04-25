Люганузеская волость за полгода лишилась уже второго помощника волостного старейшины по хозяйственным вопросам, нового человека на эту должность искать уже не будут и дальнейшее управление волостью продолжится с одним помощником старейшины.
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Райнис Тыннисон продержался на посту помощника люганузеского волостного старейшины всего три месяца
Предыдущего помощника волостного старейшины Хельве Петтай волостное собрание освободило от должности в конце сентября прошлого года под тем предлогом, что ее деятельность не соответствует обещаниям и планам избирательного союза.