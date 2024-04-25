Рядом с агрессивной Россией АЭС стала бы для Эстонии риском безопасности

Угрозу безопасности атомная станция несет не только прибрежным деревням, где стартап-предприятие "Fermi Energia" хочет построить станцию. Нам как маленькому государству надо учитывать воздействие на окружающую среду всей страны. Неопровержим тот факт, что вся Эстония является зоной опасности для атомной станции.

Следует добавить, что если встать у подножия радара, установленного Силами обороны в Ляэне-Вирумаа в Летипеа, то при ясной погоде можно увидеть одну из самых западных российских колоний - остров Суур Тютарсаар, расположенный всего в 40 километрах. В рапорте ядерной группы для радара Сил обороны указана 15-километровая буферная зона, но одно из мест для возможной атомной станции находится всего в двух километрах от радара. Неужто ядерные лоббисты, используя словесный салат, перенесут радар из Летипеа за деньги налогоплательщика? Во сколько это обойдется государству? Это еще одна потенциальная статья расходов, сумма которых неизвестна.

Мы должны говорить также о готовности. После начала Россией террористической войны в Украине были отмечены места общественных убежищ для населения, которые защитили бы нас от ракет и их осколков, но которые не помогут в случае ядерной опасности. У нас нет ядерных убежищ.