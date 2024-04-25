В прошлый четверг Рийгикогу рассматривал имеющий большое значение для государства вопрос необходимости и возможности внедрения атомной энергетики в Эстонии. При этом стоит отметить, что выбранная "Fermi Energia" и подходящая в соответствии с ядерным рапортом для Эстонии технология BWRX-300 еще нигде не была построена и испытана. Во всяком случае, против превращения прибрежных деревень в промышленные ландшафты выступают жители деревень Летипеа и Маху. И подобное отношение, скорее всего, мы наблюдали бы во всех прибрежных деревнях Эстонии.
Рядом с агрессивной Россией АЭС стала бы для Эстонии риском безопасности
Угрозу безопасности атомная станция несет не только прибрежным деревням, где стартап-предприятие "Fermi Energia" хочет построить станцию. Нам как маленькому государству надо учитывать воздействие на окружающую среду всей страны. Неопровержим тот факт, что вся Эстония является зоной опасности для атомной станции.
Следует добавить, что если встать у подножия радара, установленного Силами обороны в Ляэне-Вирумаа в Летипеа, то при ясной погоде можно увидеть одну из самых западных российских колоний - остров Суур Тютарсаар, расположенный всего в 40 километрах. В рапорте ядерной группы для радара Сил обороны указана 15-километровая буферная зона, но одно из мест для возможной атомной станции находится всего в двух километрах от радара. Неужто ядерные лоббисты, используя словесный салат, перенесут радар из Летипеа за деньги налогоплательщика? Во сколько это обойдется государству? Это еще одна потенциальная статья расходов, сумма которых неизвестна.
Мы должны говорить также о готовности. После начала Россией террористической войны в Украине были отмечены места общественных убежищ для населения, которые защитили бы нас от ракет и их осколков, но которые не помогут в случае ядерной опасности. У нас нет ядерных убежищ.
Любая подготовка к кризисам в порядке кампаний была актуальной всего несколько лет. Государству следует взглянуть на себя и посмотреть в глаза эстоноземельцам - осознаем ли мы, что, находясь рядом с агрессивным соседом, мы накапливаем для себя риски, готовности для разрешения которых у нас нет? Внешний образ государства versus реальность. Эстония рекламирует себя как чистую страну - мы "продаем" зарубежью нашу чистую природу, чистую еду, возможность спокойно отдохнуть от повседневной суеты. В то же время наша национальная амбиция как бы толкает нас быть лучше всех - обладать самой чистой природой, но в то же время хотеть крупных производств и сплошных вырубок. В стране нет адекватного количества ученых-ядерщиков, а также опыта, но тем не менее хотелось бы, так сказать, вместе с большими мальчиками поиграть в ядерное государство.
Хотелось бы отказаться от сланца, но в то же время мы пытаемся продолжить его переработку. Фосфоритная война как одно из проявлений сопротивления заложила основу нашей свободы, однако через 37 лет после остановки тогдашних планов мы как независимое государство флиртуем с возможностью добычи фосфоритов. Неужели самим загрязнять свою природу - это для нас окей? Главное, чтобы мы сами так решили. Может быть, это не случайность, что будущие фосфоритные шахты и планы "Fermi" во многом географически перекрываются, да и часть людей в случае обоих проектов одни и те же.
Японское предупреждение Европе или кто будет захоранивать отходы и кто заплатит? Кто оплатит окончательное складирование ядерных отходов? "Fermi Energia" любезно согласилась "временно" хранить ядерные отходы в течение примерно столетия на территории своей станции, однако куда сложить их на последующие 100000 лет и кто будет платить?
"Вся Эстония является зоной опасности для атомной станции".
За полтора месяца до нападения российского режима на Украину 261 организация и предприятие Японии обратились к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В письме они выразили глубокую озабоченность намерением Еврокомиссии включить ядерную энергетику в таксономию зеленых инвестиций ЕС. Это вызвало сильный шок у граждан и предприятий/организаций Японии. В конечном итоге таксономия Евросоюза представляет собой значительный шаг по ориентированию финансовых рынков в направлении устойчивого развития и достижения климатических целей - в том числе развития циклической экономики - в сферах энергетики, промышленности, транспорта и сельского хозяйства.
"Включение атомной энергии в таксономию ЕС и признание ядерной энергии Евросоюзом зеленой нарушили не только доверие к таксономии, но оставят также значительное негативное наследие будущему ЕС и всего мира. Это нечто, что мы акцептировать не можем", - пишут японцы.
Несмотря на то, что отходы с высокой радиоактивностью следует хранить глубоко под землей более 100000 лет, в Японии и во многих других государствах не приняты еще решения о месте окончательного захоронения ядерных отходов. Одним из камней преткновения, повсюду похоже, становится желание найти то благосклонное сообщество, которое с распростертыми объятиями приняло бы у себя ядерные отходы. Поскольку Эстонии придется самой заниматься своими отходами, то хотелось бы ожидать, что государство сначала выяснит, где вообще было бы мыслимо захоронить такой высокорадиоактивный материал. Частной фирме здесь доверять нельзя - к примеру, "Fermi Energia" "забыла" проинформировать местное сообщество, когда начала за деньги налогоплательщика бурить скважины в Летипеа.
Деревенские общества Летипеа и Маху неоднократно выражали противодействие атомной станции и обещанному "Fermi Energia" промышленному парку вокруг атомной станции и отправляли соответствующие обращения всем причастным к делу министерствам и другим институтам. Несмотря на это, говоря о неких исследованиях, утверждают, будто местные жители поддерживают эти планы, хотя представитель "Fermi Energia" Диана Ревяко и отмечала, что в выборке указанных исследований нет ни одного жителя Летипеа. Местные жители твердо выступают против создания любых производств в прибрежной деревне с охранной территорией "Natura".
Ковидный кризис ярко показал, что для проживания на селе не нужно производство, это укоренившийся образ мышления в сегодняшнем ориентированном на технологии мире. Жители прибрежных деревень Эстонии, в том числе жители Летипеа и Маху, выбрали эти прибрежные деревни прежде всего из-за разнообразной, нетронутой и чистой природы. Это ценность, которую нужно беречь. Это истинный капитал для сведущего человека.
По словам Фреда Юсси, оазис тишины - это самый ценный капитал Эстонии. Он у нас еще есть. Промышленника интересует другое. Так народу или деньгам служит Рийгикогу? Мудрый правитель в состоянии править, не противопоставляя эти две вещи друг другу, а также видеть будущее, не исключая кого-то.