Ссора между директором Майдлаской школы и волостной управой: "Меня никто не уволит, я уйду сама!"

Как утверждается, инцидент произошел 25 марта этого года, когда Макс Каур якобы позвонил Аброй и потребовал уволить одного помощника учителя детского сада Сонда. В случае если Аброй этого не сделает, Каур, по словам Аброй, якобы пообещал уволить ее саму. Несколько лет назад детские сады Майдла, Сонда и Эрра были объединены с Майдлаской школой, и директор школы также является их руководителем.