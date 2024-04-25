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Ссора между директором Майдлаской школы и волостной управой: "Меня никто не уволит, я уйду сама!"

Эрик Калда
, журналист
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Перед окончанием учебного года Меэлике Аброй подала заявление об уходе с должности директора Майдлаской школы с 6 мая, поскольку, по ее словам, она почувствовала, что владелец школы ее не поддерживает.
Перед окончанием учебного года Меэлике Аброй подала заявление об уходе с должности директора Майдлаской школы с 6 мая, поскольку, по ее словам, она почувствовала, что владелец школы ее не поддерживает. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Директор Майдлаской школы Меэлике Аброй подала заявление об увольнении после того, как помощник старейшины Люганузеской волости Макс Каур, по ее словам, пригрозил ее уволить, если она не подчинится требованию волостного руководителя об увольнении помощника учителя детского сада Сонда.

Как утверждается, инцидент произошел 25 марта этого года, когда Макс Каур якобы позвонил Аброй и потребовал уволить одного помощника учителя детского сада Сонда. В случае если Аброй этого не сделает, Каур, по словам Аброй, якобы пообещал уволить ее саму. Несколько лет назад детские сады Майдла, Сонда и Эрра были объединены с Майдлаской школой, и директор школы также является их руководителем.

Решила уйти сама

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