Директор Майдлаской школы Меэлике Аброй подала заявление об увольнении после того, как помощник старейшины Люганузеской волости Макс Каур, по ее словам, пригрозил ее уволить, если она не подчинится требованию волостного руководителя об увольнении помощника учителя детского сада Сонда.
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Ссора между директором Майдлаской школы и волостной управой: "Меня никто не уволит, я уйду сама!"
Как утверждается, инцидент произошел 25 марта этого года, когда Макс Каур якобы позвонил Аброй и потребовал уволить одного помощника учителя детского сада Сонда. В случае если Аброй этого не сделает, Каур, по словам Аброй, якобы пообещал уволить ее саму. Несколько лет назад детские сады Майдла, Сонда и Эрра были объединены с Майдлаской школой, и директор школы также является их руководителем.