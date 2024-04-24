ФОТО И ВИДЕО ⟩ Мэр Нарвы покупает себе квартиру в строящемся доме с видами на миллион

На нарвской улице Раудсилла, 1, что в историческом городском районе Йоаорг, с декабря 2023 года и в опережающем темпе ведется строительство первого квартирного дома из пяти спроектированных для будущего жилого квартала Joaoru Residentsid. В доме шесть этажей и вдобавок мансардный этаж. Окна особо дорогих квартир выходят на пограничную реку Нарва с двумя крепостями по берегам и на речной променад. Считается, что вид с этого места приблизительно повторяет вид на реку, изображенный на пятикроновой банкноте Банка Эстонии образца 1991-го года.

Ранее «Северное побережье» писало, что мэр Нарвы Яан Тоотс, приезжающий на работу из Тарту, намеревается купить себе в новом доме квартиру. Теперь, 24 апреля, участвуя в праздничной церемонии закладки в фундамент краеугольного камня, Тоотс подтвердил, что квартиру площадью 60 квадратных метров он себе уже выбрал - и 25 апреля пойдет с этим к нотариусу.

Стоимость приобретения не разглашается. Известно, что дом может быть сдан в эксплуатацию еще до конца 2024 года.

«Буду здесь жить», - сказал Тоотс, поднявшись с разрешения строителей в свою будущую квартиру на пятом этаже дома по улице Раудсилла, 1. «Это один из лучших видов вообще в Эстонии», - оценил он открывающуюся из окна панораму на район Йоаорг, пограничную реку и крепости на ее берегах. «Здесь спокойно и тихо», - добавил он.