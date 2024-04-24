Мэр Нарвы Яан Тоотс принял участие в закладке краеугольного камня в основание уже вовсю строящегося дома, а на следующий день пойдет к нотариусу, чтобы оформить приобретение тут себе квартиры.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Мэр Нарвы покупает себе квартиру в строящемся доме с видами на миллион
На нарвской улице Раудсилла, 1, что в историческом городском районе Йоаорг, с декабря 2023 года и в опережающем темпе ведется строительство первого квартирного дома из пяти спроектированных для будущего жилого квартала Joaoru Residentsid. В доме шесть этажей и вдобавок мансардный этаж. Окна особо дорогих квартир выходят на пограничную реку Нарва с двумя крепостями по берегам и на речной променад. Считается, что вид с этого места приблизительно повторяет вид на реку, изображенный на пятикроновой банкноте Банка Эстонии образца 1991-го года.
Ранее «Северное побережье» писало, что мэр Нарвы Яан Тоотс, приезжающий на работу из Тарту, намеревается купить себе в новом доме квартиру. Теперь, 24 апреля, участвуя в праздничной церемонии закладки в фундамент краеугольного камня, Тоотс подтвердил, что квартиру площадью 60 квадратных метров он себе уже выбрал - и 25 апреля пойдет с этим к нотариусу.
Стоимость приобретения не разглашается. Известно, что дом может быть сдан в эксплуатацию еще до конца 2024 года.
«Буду здесь жить», - сказал Тоотс, поднявшись с разрешения строителей в свою будущую квартиру на пятом этаже дома по улице Раудсилла, 1. «Это один из лучших видов вообще в Эстонии», - оценил он открывающуюся из окна панораму на район Йоаорг, пограничную реку и крепости на ее берегах. «Здесь спокойно и тихо», - добавил он.
Тоотс пояснил, что лет сорок уже дружит с Айваром Туулбергом, главой строительной компании Rand & Tuulberg, и понимает, на какой риск идет предприниматель, взявшись строить в Нарве совершенно новый квартирный дом, чего не делалось в приграничном городе уже лет пятнадцать. Все квартиры в строящемся доме пока еще не имеют владельцев, но те, что с лучшими видами, уже забронированы. «Сейчас речь идет о строительстве второго дома, а всего будет пять», - отметил Тоотс.
Начало строительства задержалось из-за войны
Как уже рассказывало «Северное побережье», акционерное общество Vallikraavi Kinnisvara, зарегистрированное в Тарту, в декабре 2023 года приступило в Нарве к реализации давно задуманного проекта нового жилого квартала Joaoru Residentsid в историческом районе Йоаорг, на улице Раудсилла, 1.
Стройка развернулась на месте снесенного семь лет назад здания Нарвской Юхкентальской средней школы, или бывшей школы №7, рядом со смотровой платформой у реки Нарва «Пятикроновый вид» и неподалеку от Нарвской Александровской церкви.
Первый дом жилого квартала Joaoru Residentsid обещан к марту 2025 года, но будет сдан, вероятно, на пару месяцев раньше. Строительство остальных четырех пока официально не анонсировалось.
Двумя равными совладельцами АО Vallikraavi Kinnisvara являются бизнесмены Райво Ранд и Айвар Туулберг, более известные в качестве владельцев строительного концерна Rand & Tuulberg, одного из крупнейших в Эстонии. Их компания по развитию недвижимости Vallikraavi Kinnisvara купила в 2016 году у города Нарва за 331150 евро участок недвижимости по адресу: улица Раудсилла, 1. Данное место привлекает широким видом на пограничную реку, речной променад и две крепости.
Новый владелец недвижимости быстро снес пустовавшее здание бывшей Юхкентальской школы, которая была закрыта еще в 2006 году, и взялся за бизнес-план строительства в этом месте жилого комплекса.
Детальная планировка была инициирована в том же 2016 году, чтобы спланировать возведение до пяти шестиэтажных жилых домов и до пяти вспомогательных зданий. Проведены геологические исследования находящейся в основании участка скалы и оценка влияния строительства на охраняемую зону речного берега. Готовая детальная планировка участка была установлена в 2020 году.
Ходатайство о разрешении на строительство АО Vallikraavi Kinnisvara представило в Нарвскую горуправу в октябре 2021 года, одновременно начав поиск покупателей для будущего жилья.
Планировалось начать строить первый квартирный дом и автопарковку Joaoru Residentsid весной 2022 года. Реклама нового жилья в Нарве у границы готовилась также в Санкт-Петербурге. Однако в планы вмешалась война в Украине, развязанная Россией, а также ее экономические и рыночные последствия. Разрешение на строительство первого дома Joaoru Residentsid было выдано Нарвской горуправой Vallikraavi Kinnisvara 2 марта 2022 года, то есть на седьмой день полномасштабного вторжения.
Столкнувшись с таким форс-мажором АО Vallikraavi Kinnisvara попросило Нарвскую горуправу продлить сроки выполнения инвестиционных обязательств, взятых компанией еще при покупке недвижимости. Горуправа удовлетворила это ходатайство в апреле 2023 года. Новым сроком вложения в развитие участка по меньшей мере 3,1 миллиона евро теперь установлена середина 2029 года. В противном случае компания будет обязана уплатить Нарве штраф в размере 10 процентов от недостающей инвестиционной суммы.